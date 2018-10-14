Полярные мнения: как вы относитесь к вещам «секонд-хенд»?





Алеся Ячиченко, заведующий отделом писем

В сознании некоторых моих знакомых «секонд-хенд» – это такой магазин сильно ношеной одежды для малоимущих, которые не в состоянии купить новую одежду. У меня же иное мнение.

Я покупатель «секонда» со стажем. Первое время, дорвавшись до недорогой одежды, готова была выносить из магазина ворохи трикотажа. Позже азарт притупился, стала искать только необходимые вещи. В последнее время это яркие футболки или спортивные штаны. Хотя попадаются действительно красивые платья, блузы и многое другое.

Когда-то мне посчастливилось побывать в пятиэтажном магазине «секонд-хенда» в Берлине. До сих пор остались яркие впечатления: под одну категорию товара от посуды до меховых шуб было отведено несколько сотен квадратных метров! Таких масштабов я не встречала больше никогда.

Думаю, за столько лет мой интерес к «секонд-хенду» только усилился и даже перерос в хобби. Если попадаю в такие магазинчики, ну просто не успокоюсь, пока все вешалки не осмотрю. Таких у нас в Хойниках, кстати, пять. Плюс по выходным на городском рынке работает привозной «секонд-хенд». В каждом есть на что посмотреть.

А специфический запах, который часто отпугивает новых покупателей, меня успокаивает: значит, вещи точно обработаны дезинфекционным составом и неприятных сюрпризов не предвидится.

Когда-то целенаправленно искала информацию о том, как подготавливают вещи, сданные прежними хозяевами. Ни в коем случае не стоит бояться, что, покупая ту или иную, кем-то уже ношенную вещь, рискуете заразиться инфекционной болезнью. Все вещи, поступающие в «секонд-хенд», привозятся к нам из-за рубежа, где они в обязательном порядке проходят дезинфекцию: их обрабатывают 40%-м параформалином в течение 165 минут при температуре 59 градусов. После такой обработки каждая партия одежды должна получить заключение санитарно-гигиенической экспертизы, которое свидетельствует, что этот метод соответствует требованиям Министерства здравоохранения страны-экспортёра. А рекомендация – обязательно постирать купленную в «секонде» вещь – существует потому, что пароформалин в случае особо чувствительной кожи может вызывать аллергическую реакцию.

Для тех же, кто беспокоится о негативной энергетике прежнего хозяина вещей, узнала полезный совет: перед стиркой такую вещь достаточно замочить в соляном растворе. Хотя сама не придаю значения этим деталям, ведь к новому владельцу такая одежда попадает даже не через вторые, а, пожалуй, десятые руки: приёмщики, дезинфекторы, упаковщики, экспедиторы, предприниматели и продавцы – вот примерная цепочка рук от бывшего хозяина к новому.

Конечно, кроме почти новых и качественных вещей можно нарваться и на изношенные, с затяжками и ворсинками предметы одежды. Тут, как говорится, покупателю все карты в руки. Внимательно осмотрите вещь, проверьте рукава и горловину, где частенько встречаются мелкие дырочки, да просто померяйте. Всё-таки и за эту одежду просят деньги и порой немаленькие.

Для меня вещи «секонд-хенд» всё же имеют больше преимуществ, чем недостатков. Вот некоторые из них. Про такие магазины легко сказать «дёшево и сердито». Если вас, как и меня, часто не устраивает соотношение цены и качества новых вещей, поищите элементы гардероба именно в магазинах.

Иногда, особенно в день обновления товара, можно отыскать на вешалках брендовые вещи отличного качества или и вовсе новые, с биркой, по смешной цене. А на распродажах перед новым привозом цены уменьшаются многократно. Ну как не купить!

Секонд-хенды дают возможность отыскать среди разной одежды эксклюзивную вещь, которая существует в единственном экземпляре не то что на территории нашего района, а возможно и целой страны.







Елена Смусенок, корреспондент

В моём гардеробе есть три вещи из «секонд-хенда» – блуза, рубашка и пиджак. Эти «находки» я привезла из Минска. В одной популярной сети проходила акция, где каждую вещь в магазине предлагали приобрести по рублю. Моя подруга Аня, которая является ярой фанаткой вещей из «секонд-хенда», а шоппинг считает охотой, уговорила составить ей компанию в этой, поверьте, своеобразной гонке на выживание.

Уже на следующий день, потратив 40 минут на общественный транспорт, мы были возле нужного магазина в одном из спальных районов столицы. Стоит уточнить, что время открытия «секонда» 8.30, но уже в 8.40 я со страхом наблюдала за группой людей, которым просто не хватило места внутри помещения – кто-то, заняв очередь «на вход», нервно наматывал круги, кто-то пил утренний кофе из осмотрительно прихваченного с собой термоса, кто-то пытался подсмотреть в окна имеющийся ассортимент.

В 10.00 мы попали внутрь. Игра началась. Аню я сразу потеряла из виду и, признаюсь, немного растерялась. Помню, что из-за большого скопления людей было очень душно, а дальше, как я люблю говорить – всё было, как в тумане. Женщины и, как ни странно, мужчины, студенты и пенсионеры, молодые мамочки с детьми – все были в поиске настоящих «жемчужин». Люди уносили с собой в примерочную по 30-40 предметов одежды.

Скромно стоя в очереди (около двух часов) в эту самую примерочную и держа в руках 5 вещей, три из которых впоследствии были мной куплены, я наблюдала за системой работы магазина. Она проста. Ты выбираешь, или, точнее сказать, находишь понравившиеся тебе вещи и идёшь в примерочную. Вещи, которые тебе подошли, ты уносишь с собой, а то, что не подошло, работники магазина вновь раскладывают и развешивают по магазину – на каждый ведь товар найдётся свой покупатель. Честно, лучше не видеть, когда, например, кофточка, которая приглянулась и тебе, только что была на теле у другой женщины и забракована ей. «Second Hand» буквально переводится с английского как «вторые руки», а тут получается, что далеко не вторые, да и не руки.

В общем, дома в тот день мы были около 15.00. Я – уставшая, голодная, злая и с головной болью, Аня – счастливая и довольная удачным «уловом» из 8 новых предметов гардероба.

Я человек честный, поэтому не хочу нести такой посыл, что «секонды» – это классно.

Да, если ты студент, можно купить хорошую майку за 5 рублей. Но зимнее пальто? Наверное, тоже можно найти. Многие из нас уверены, что в «секонде» всё стоит копейки, но на самом деле это не так. Учитывая, что сейчас есть какие-то недорогие марки, можно по доступной цене покупать нормальные новые вещи. В секондах есть такие, которые по цене не очень отличаются от новых. Специфический запах в секонд-хендах – ещё мой один аргумент «против».

Покупать вещи в секонде я не считаю чем-то постыдным – это практикуется абсолютно во всём мире. Но сама я больше никогда не воспользуюсь услугами подобных магазинов.

На мой взгляд, тем, кто может себе позволить новую одежду, разумно выбирать именно такую. Да, бывают там классные добротные вещи, но это просто вещи. Рыться ради их поиска в тоннах тряпья – смысла нет. Без острой нужды я в такой магазин точно больше не пойду. Здесь слишком велик элемент охоты. Ты должен перерыть просто кучу всего, чтобы найти что-то стоящее. В плане разового опыта может быть интересно, но если есть возможность одеваться в новые вещи, то я буду ей пользоваться.

«Секонды» – это вариант экономии, а также увлечение для тех, у кого этот охотничий инстинкт развит: им просто интересно найти что-то. Как хобби, как развлечение. И плюс, как правило, эти вещи будут в единичном экземпляре, момент неповторимости присутствует что-ли.