Уход за садом после сбора урожая



В прошедшем сезоне основную угрозу плодовым садам представляли: из вредителей – яблонный цветоед, комплекс сосущих вредителей (тли, медяницы, галлицы, плодовые клещи); из болезней – парша яблони, монилиальная гниль плодов и антракноз коры. В предстоящем сезоне также можно ожидать значительные потери урожая от комплекса вредителей и болезней.

Садоводам необходимо принять все необходимые меры для защиты деревьев от повреждений. В саду следует планировать весь комплекс агротехнических, профилактических и защитных мероприятий. И первое, что необходимо сделать, это минимизировать запас вредителей и болезней.

После сбора урожая, в грушевых садах нужно провести опрыскивание деревьев фосфорорганическим инсектицидом.

Для снижения инфекционного запаса грибных болезней после завершения роста побегов, в начале листопада, или сразу же после опадения листьев рекомендуется провести опрыскивание крон деревьев и приствольных полос 7-10%-ным раствором мочевины для ускорения процесса разложения листьев с инфекцией парши и других болезней.

После вступления деревьев в период покоя, нужно провести все необходимые работы по вырезке и уничтожению больных, усохших ветвей с обязательной дезинфекцией мест срезов 3%-ным раствором медьсодержащего препарата с последующим покрытием их садовой замазкой, или водоэмульсионной краской.

При проведении работ по формированию кроны, обязательно собрать и уничтожить мумифицированные (поражённые монилиальной гнилью) плоды, гнёзда с зимующими гусеницами боярышницы и златогузки, яйцекладки кольчатого и непарного шелкопрядов. Для предупреждения повреждения коры деревьев от солнечных ожогов провести в октябре – ноябре (до наступления устойчивого похолодания) побелку штамбов и скелетных ветвей побелкой садовой или белой водоэмульсионной краской.

При наступлении устойчивого похолодания для предотвращения повреждения деревьев мышевидными грызунами в садах необходимо провести раскладку отравленных приманок.

А. БЕЛЬЧЕНКО,

главный агроном районной инспекции

по семеноводству, карантину и защите растений.