Что хочу сказать? Спасибо!



Если для всех год длится с января по декабрь, для педагогов – с сентября по май, то для нас, журналистов, год – это четыре подписные кампании. Неделю назад четвёртая из них, как раз, завершена.

Что хочу сказать? Прежде всего, спасибо! Да, спасибо за понимание, помощь, взаимовыручку. Если нас выписывают – значит, как говорил Маяковский в 1914 году, это кому-нибудь нужно.

В советские времена люди выписывали очень много газет и журналов. У моих родителей до сих пор хранятся подшивки «Роман-газеты», «Нёмана». Думаю, и не только у них. Конечно, сегодня большой процент наших читателей ушёл в Интернет. Кто-то добавит, что время периодических печатных изданий ушло. Не соглашусь. Время меняется, но есть то, что пока ещё ценится – это газета в почтовом ящике, в которой новости о твоём городе, твоих знакомых, достижения, победы. На этом и строится патриотизм – чувстве гордости за своего соседа, земляка, за район, страну в целом.

Трудовые коллективы, люди и их победы, жалобы и проблемы, благодарности и трудовые подвиги – всё это находит отклик на страницах нашей газеты. Мы работаем для вас, мы пишем о вас. Нам постоянно пишут, звонят и приходят наши читатели. Вот сегодня узнавали, почему нет света, на прошлой неделе «ремонтировали» дорогу, разъясняем к кому обратиться по вопросу строительства жилья, летим фотографировать благоустройство или непорядок. Нас критикуют и хвалят, спрашивают и советуют. Главное – что нас читают!

Очень часто героями наших публикаций становятся работники сельскохозяйственных организаций района. Поэтому нас воодушевила информация о том, что число подписчиков на районку среди сельчан выросло. Значительно «прибавили» КСУПы "Эксбаза «Стреличево», «им. И.П. Мележа», «Судково», «Велетин» и ОАО «Хойникский Агросервис». Благодарим и рассчитываем на вашу поддержку и в дальнейшем!

Флагманы промышленности нашего района – заводы гидроаппаратуры и ЖБИ – относятся с вниманием к просьбам своих работников в желании оформить подписку по ведомости. Всегда и во всём понимает и поддерживает социальная сфера – учителя, медики, работники культуры – костяк наших подписчиков. Заповедник, райотдел внутренних дел, лесхоз… Список можно продолжать и хочется продолжать. Мы говорим спасибо каждому из наших 3763 подписчиков. Делитесь информацией, радостями, участвуйте в конкурсах. Оставайтесь с нами!

И.о. главного редактора Ольга Белаш.