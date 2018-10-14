В районе – 154 вакансии



В том числе 85 из них – по рабочим специальностям. С информацией об их наличии выступил представитель управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома на очередном заседании постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Заявлений от граждан в комиссию за две недели не поступало.

Как заметила председатель комиссии Г.В. Бондарь, сегодня, в свете изменившегося законодательства, пенсию за «просто так» не начислят. Если не будет необходимого страхового стажа, то и пенсии не будет. Поэтому люди перво-наперво должны быть заинтересованы в трудоустройстве. Не могут самостоятельно, значит, следует обращаться за содействием. Работа комиссии на этом и строится: скоординировать деятельность всех служб и по максимуму трудоустроить незанятых в экономике граждан. Это в том числе и переобучение по необходимым специальностям, и ремесленничество, и регистрация в качестве ИП, и деятельность без регистрации в качестве ИП.

На заседании заслушаны отчёты председателей Великоборского сельисполкома А.А. Кузьменко и Борисовщинского сельисполкома Е.В. Сташкевич о работе с гражданами, не занятыми в экономике: об оказании консультативной, методической и правовой помощи в вопросах трудоустройства и самозанятости, широкомасштабным разъяснением социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентацией их на осуществление легальной деятельности.

С начала года в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома за содействием в трудоустройстве обратилось 505 человек. Оказано содействие в трудоустройстве на имеющиеся вакансии с начала года 392 гражданам. Особое внимание уделялось трудоустройству граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии в области содействия занятости населения.

Информацию о наличии вакансий и содействием в трудоустройстве можно получить в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома, а с перечнем вакансий ознакомиться на портале Государственной службы занятости Республики Беларусь.

Ольга БЕЛАШ.