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Температурные рекорды побиты 14 октября на севере Беларуси
15.10.2018 — Разное | Свислочская газета
14 октября 2018 года температурные рекорды были побиты на всех метеостанциях Витебской области. Вот несколько примеров:
Помимо этого температурные рекорды обновились и на территории Гродненской области. Так, в Лиде вчера воздух прогрелся до 19,7 градуса тепла, а предыдущий рекорд составлял 18,8 градуса. В Ошмянах столбик термометра поднялся до +18,6 градуса (+18,1 Градуса).
Ранее сообщалось, что в течение текущей рабочей недели сохранится теплая погода. Температура будет достигать 20-22 градусов выше нуля.
Белновости.
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На севере страны в воскресенье были побиты температурные рекорды.
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