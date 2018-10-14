Температурные рекорды побиты 14 октября на севере Беларуси



На севере страны в воскресенье были побиты температурные рекорды.

14 октября 2018 года температурные рекорды были побиты на всех метеостанциях Витебской области. Вот несколько примеров:

Орша – плюс 19 градусов (предыдущий рекорд – 18,5 градуса выше нуля);

Верхнедвинск – плюс 18,9 градуса (+17,7 градуса);

Лепель – плюс 19,1 градуса (+18,3 градуса);

Езерище – плюс 18,7 градуса (+16,6 градуса).

Помимо этого температурные рекорды обновились и на территории Гродненской области. Так, в Лиде вчера воздух прогрелся до 19,7 градуса тепла, а предыдущий рекорд составлял 18,8 градуса. В Ошмянах столбик термометра поднялся до +18,6 градуса (+18,1 Градуса).

Ранее сообщалось, что в течение текущей рабочей недели сохранится теплая погода. Температура будет достигать 20-22 градусов выше нуля.

Белновости.