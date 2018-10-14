ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Температурные рекорды побиты 14 октября на севере Беларуси

15.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Температурные рекорды побиты 14 октября на севере Беларуси
На севере страны в воскресенье были побиты температурные рекорды.

 

  

 

 

 

 

  

14 октября 2018 года температурные рекорды были побиты на всех метеостанциях Витебской области. Вот несколько примеров:

  • Орша – плюс 19 градусов (предыдущий рекорд – 18,5 градуса выше нуля);
  • Верхнедвинск – плюс 18,9 градуса (+17,7 градуса);
  • Лепель – плюс 19,1 градуса (+18,3 градуса);
  • Езерище – плюс 18,7 градуса (+16,6 градуса).

Помимо этого температурные рекорды обновились и на территории Гродненской области. Так, в Лиде вчера воздух прогрелся до 19,7 градуса тепла, а предыдущий рекорд составлял 18,8 градуса. В Ошмянах столбик термометра поднялся до +18,6 градуса (+18,1 Градуса).

Ранее сообщалось, что в течение текущей рабочей недели сохранится теплая погода. Температура будет достигать 20-22 градусов выше нуля.

 

Белновости.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На севере страны в воскресенье были побиты температурные рекорды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семь последствий автокефалии для Путина, Порошенко и РПЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика