ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торжественный прием по случаю Дня матери состоится в Могилевском облисполкоме 17 октября

15.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Торжественный прием по случаю Дня матери состоится в Могилевском облисполкоме 17 октябряТоржественный прием по случаю Дня матери состоится в Могилевском облисполкоме 17 октября в 11.00. Об этом корреспонденту сайта сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Планируется, что в мероприятии примут участие 30 матерей со всего региона, в том числе 6 многодетных, которые родили и воспитали пять и более детей. Им будет вручена высокая награда — орден Матери.

Собеседники уточнили, что в Могилевской области в нынешнем году орденом Матери награждены 76 матерей. Всего этого высокого знака материнской доблести (был учрежден Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году) в регионе удостоены 959 женщин.

mogilev-region.gov.by

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественный прием по случаю Дня матери состоится в Могилевском облисполкоме 17 октября в 11.00. Об этом корреспонденту сайта сообщили в
 
Новости дня
Новости разные
 
"Подводный Чернобыль": немецкая субмарина с 60 тоннами ртути отравляет норвежские воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика