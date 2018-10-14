Торжественный прием по случаю Дня матери состоится в Могилевском облисполкоме 17 октября в 11.00. Об этом корреспонденту сайта сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Планируется, что в мероприятии примут участие 30 матерей со всего региона, в том числе 6 многодетных, которые родили и воспитали пять и более детей. Им будет вручена высокая награда — орден Матери.

Собеседники уточнили, что в Могилевской области в нынешнем году орденом Матери награждены 76 матерей. Всего этого высокого знака материнской доблести (был учрежден Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году) в регионе удостоены 959 женщин.