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Ищем жителя Дрогичинского района, может работать в Витебске

15.10.2018 15:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Дрогичинским РОВД разыскивается пропавший без вести ШЕЙКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 14.11.1982 Житель д.Сиреневка ул.Пионерская д.5 Дрогичинского района Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59730.php

Ищем жителя Дрогичинского района, может работать в Витебске

05.08.2018 около 16.00 часов уехал из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид около 35 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы короткие, русые, имеется лобная залысина.

По имеющейся информации разыскиваемый Шейко В.Н. в настоящее время может проживать в г.Витебске либо Витебской области и работает на одном из предприятий г.Витебска либо Витебской области в должности электрика.

Если Вам стало что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемого Шейко В.Н. просим сообщить в наш адрес незамедлительно по телефону +375298010004, 80336393772, 8016443-39-99 либо по телефону 102.

Анонимность гарантируем. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Дрогичинским РОВД разыскивается пропавший без вести ШЕЙКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 14.11.1982 Житель д.Сиреневка ул.Пионерская д.5 Дрогичинского района Брестской области. ...
 
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