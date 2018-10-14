Ищем жителя Дрогичинского района, может работать в Витебске

Дрогичинским РОВД разыскивается пропавший без вести ШЕЙКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 14.11.1982 Житель д.Сиреневка ул.Пионерская д.5 Дрогичинского района Брестской области.



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05.08.2018 около 16.00 часов уехал из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид около 35 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы короткие, русые, имеется лобная залысина.

По имеющейся информации разыскиваемый Шейко В.Н. в настоящее время может проживать в г.Витебске либо Витебской области и работает на одном из предприятий г.Витебска либо Витебской области в должности электрика.

Если Вам стало что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемого Шейко В.Н. просим сообщить в наш адрес незамедлительно по телефону +375298010004, 80336393772, 8016443-39-99 либо по телефону 102.

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