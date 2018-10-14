Смолевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своей матери, находящейся в беспомощном состоянии (п. 2 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

Ночью 13 октября текущего года по месту жительства в доме в деревне Лужки Смолевичского района медицинскими работниками констатирована смерть 69-летней женщины.

Проведенным осмотром места происшествия, опросами соседей, жителей деревни, следственно-оперативной группой зафиксированы данные, указывающие на криминальный характер произошедшего. На теле женщины имелись телесные повреждения, которые образовались от множественных травматических воздействий.

По подозрению в совершении противоправных действий задержан сын убитой женщины. Неработающий мужчина проживал вместе с матерью, которая самостоятельно не передвигалась, ей требовался постоянный уход.

По данным следствия, находящийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант в ходе конфликта умышленно избил беспомощную, лежащую на кровати женщину.

Расследование по уголовному делу продолжается, по изъятым предметам, следам назначены экспертизы, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Минской области.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног