Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении жителя Борисова, подозреваемого в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса).

22-летний неработающий молодой человек был задержан в д. Жуков Луг Минского района сотрудниками ОНиПТЛ Минского РУВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение наркопреступлений.

В ходе личного досмотра у него обнаружено 45 свертков с порошкообразным веществом общей массой 60 граммов. По заключению срочного химического исследования, проведенного экспертами УГКСЭ по Минской области, большая часть свертков содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP.

По имеющимся у следствия данным подозреваемый работает на интернет-магазин по продаже психотропов так называемым «минером». В его обязанности входило раскладка закладок на территории Минской области.

В настоящее время с задержанным работает следователь. Исследуются изъятые мобильные устройства, банковские карточки и иные вещественные доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности.

Расследование продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног