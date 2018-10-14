ПРАЗДНИКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Октябрь богат на праздники. Казалось бы, мы только поздравляли ветеранов в День пожилых людей и педагогов в День учителя, как пришла пора чествовать работников культуры, ну, и, конечно, наших любимых мам, чтобы в который раз выразить им слова признательности и любви за их бесконечно трепетное к нам отношение.

Если в воскресенье каждый из нас мог лично поздравить своих мам с праздником, то чествование многодетных матерей района, которые Указом Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2018 года № 361 были удостоены Ордена матери, происходило в минувшую пятницу на сцене городского Дома культуры.





И нужно сказать, в этот день поздравления принимали не только мамы, но и педагоги вместе с работниками культуры. В итоге праздник получился поистине ярким, целостным и насыщенным. Эмоций, подарков и цветов в этот день было в несколько раз больше, как и счастливых улыбок тех, кто принимал в этот день поздравления.

С первых минут торжественного мероприятия стало понятно, что зрителей ждет необычная концертная программа, ведь даже ведущих на сцене было три пары: Анна Бобровская и Даниил Тумар, который пробует свои силы в роли ведущего, поздравляли в этот день мам; педагоги Влад Лапицкий и Ирина Чубок – учителей; а любимые всеми Сымон и Сымониха, в роли которых неизменно выступают Владимир Гавриков и Наталья Винцукевич, дарили позитивные эмоции зрителям, поздравляя в этот день своих коллег. Так, праздничное мероприятие в городском Доме культуры объединило всех, кто несет в этот мир любовь и теплоту, сеет умное, доброе, вечное, дарит радость и праздник всем нам.

«Светлое имя – мама»

Особые поздравления принимали многодетные мамы Смолевичского района, удостоенные высокой награды, – Нина Васильевна Асанович, Светлана Анатольевна Вайтеховская, Елена Владимировна Павлюченко, Вероника Анатольевна Наумова и Екатерина Ивановна Каролик. Заслуженные ордена матерям вручила председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева. К слову, в нашем районе уже более шестидесяти мам удостоены этой высокой награды, которая когда-то была учреждена Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь за заслуги в рождении и воспитании детей.





К поздравлениям присоединились и другие почетные гости, присутствовавшие в зале: заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов Надежда Владимировна Цыбулько, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Наталья Михайловна Денисевич, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Татьяна Ипполитовна Грушевская, и.о. начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Виктория Анатольевна Колисова, председатель Смолевичского районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина.

«Низкий поклон тебе, учитель»

Среди педагогов сегодня немало мам, которые одинаково любят как детей, так и своих учеников. И праздник в городском Доме культуры стал еще одним поводом сказать им спасибо за их достойный уважения труд и наградить лучших представителей сферы образования.





Так, Почетной грамотой Смолевичского районного Совета депутатов была награждена заведующий ГУО «Зареченский детский сад Смолевичского района» Татьяна Николаевна Гудкова, Почетной грамотой Смолевичского райисполкома – учитель истории ГУО «Средняя школа № 2 города Смолевичи» Снежана Михайловна Пашик. Дважды поднималась на сцену заведующий ГУО «Ясли-сад № 6 города Смолевичи» Инна Ивановна Якуценя, чей педагогический коллектив был отмечен Дипломом за активное участие в Республиканской народно-патриотической акции федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе» и Дипломом райкома профсоюза работников образования и науки, который вручила председатель Лариса Всеволодовна Лапутько.





«Мастерство и вдохновение»

Бесспорно, самое большое количество праздников выпадает на долю работников культуры, которые и в календарные, и семейные, и районные, и даже в свой профессиональный праздник, всегда находятся на творческом «посту». Это они делают все возможное, чтобы мы, зрители, в полной мере смогли окунуться и ощутить праздничную атмосферу и запомнить надолго яркие моменты мероприятий. На торжественном мероприятии в городском Доме культуры лучшие из них были удостоены наград за плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие культуры района. Так, Почетной грамотой Смолевичского районного Совета депутатов были отмечены директор ГУО «Смолевичская детская школа искусств» Юрий Александрович Новинский и директор ГУО «Плисская детская музыкальная школа искусств» Лариса Аркадьевна Журавлева, Почетной грамотой главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома – режиссер городского Дома культуры Владимир Михайлович Гавриков и учитель по классу теоретических и хоровых дисциплин ГУО «Смолевичская детская школа искусств» Надежда Валерьевна Новинская.





Поздравляла коллег с профессиональным праздником также и.о. начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Виктория Анатольевна Колисова. Она вручила Грамоты учителям по классу цимбал ГУО «Плисская детская музыкальная школа искусств» Юлии Александровне Саункиной и ГУО «Озерицкослободская детская школа искусств» Инне Валентиновне Чмелевой, учителю по классу фортепиано, заместителю директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Смолевичская детская школа искусств» Елене Александровне Марко, преподавателю по классу изобразительного искусства, заведующему художественным отделением ГУО «Смолевичская детская школа искусств» Наталье Алексеевне Каминской, директору Заболотского СДК Елене Викторовне Пентко, библиотекарю Смолевичской детской районной библиотеки Любови Васильевне Дерр. В свою очередь, председатель Смолевичской районной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Наталья Иосифовна Винцукевич вручила Почетную грамоту Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Оксане Григорьевне Шилко – члену профсоюза, специалисту по охране труда группы централизованного хозяйственного обслуживания отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома.





С работниками культуры и образования всегда рядом профсоюз, который поддерживает и поощряет членов отраслевых комитетов. Об этом в своем поздравлении говорила председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов Надежда Владимировна Цыбулько, которая вручила Диплом трудовому коллективу отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома за лучшую работу по организации и проведению общественных мероприятий, содействие профсоюзу в осуществлении программ, в рамках его деятельности.













К поздравлениям присоединились лучшие творческие коллектив и солисты района, которые подготовили прекрасную концертную программу. Это – молодой специалист сферы культуры Екатерина Сайнук, учащиеся Смолевичской детской школы искусств – дуэт, который недавно стал лауреатом первой степени третьего Национального конкурса искусств «Оранжевое настроение» — Анастасии Старинской и Даниила Тумара, трио Барсуковского СДК, участники образцовой студии современного и бального танца «Шарм», юная саксофонистка Ксения Селицкая, народный ансамбль песни «Ад шчырага сэрца», солистка Заболотского СДК Юлия Каяк, дуэт баянистов Заболотского СДК – Сергея Евдасева и Сергея Радиончика, народный ансамбль песни «Плиса» и образцовый ансамбль песни «Смолочки», который представил свой новый номер, специально подготовленный для участия в юбилейном пятнадцатом областном фестивале народного творчества «Напеў зямлі маёй».









Кроме все этого, участникам торжественного мероприятия была предоставлена возможность посетить выставку-продажу услуг РКБО и работ ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения», сделать фото на память в тематической фотозоне по случаю Дня учителя, посетить книжную выставку «Частица малой родины» и художественную выставку работ учащихся ДШИ «Рисуем для мамы». Еще желающие смогли посетить мастер- класс по макияжу, где немного ранее макияж многодетным мамочкам для выхода на сцену сделала многодетная мама Вероника Пиванкова.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото А.ВОЛОДЬКО.