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По окна в воде. Сильнейшее наводнение захлестнуло Францию

15.10.2018 14:54 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Жертвами сильнейшего за последние 30 лет наводнения во Франции стали уже 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода ударила по югу страны.

По окна в воде. Сильнейшее наводнение захлестнуло Францию

Сильнее всего пострадали жители департамента Од, где всего за час выпало более 180 миллиметров осадков. Улицы затопило так быстро, что власти не успели предупредить население.

По окна в воде. Сильнейшее наводнение захлестнуло Францию

Жилые дома и социальные объекты стоят по окна в воде. Закрыты школы. С перебоями ходит общественный транспорт.

В пострадавшие районы направлены бригады спасателей.

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Франции. Жертвами сильнейшего за последние 30 лет наводнения во Франции стали уже 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода ударила...
 
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