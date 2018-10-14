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Госпогранкомитет намерен модернизировать 400 км белорусско-польского участка границы
Новости Беларуси. Более 70 % сигнализационных комплексов модернизированы на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновление этого участка, его протяженность составляет 400 километров, идет по плану. Цель этой работы не только продлить сроки использования комплексов охраны государственных рубежей, но и значительно улучшить их обнаружительные характеристики.
С начала года на белорусско-польском участке задержано более 240 нарушителей. Это на 90 % больше, чем в 2017 году. Завершить работы по обновлению сигнализационных комплексов и систем Госпогранкомитет планирует в течение трёх лет.
Андрей Гирс, заместитель начальника управления охраны границы Госпогранкомитета:
Модернизацию на границе проводят собственными силами. Без привлечения подрядных организаций и дополнительных финансовых средств. Так, на участке Брестской и Гродненской пограничных групп обновлено уже 16 комплексов погранзастав.
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Новости Беларуси. Более 70 % сигнализационных комплексов модернизированы на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновление этого...
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