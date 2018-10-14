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Температурные рекорды побиты 14 октября на севере Беларуси

15.10.2018 15:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Температурные рекорды побиты 14 октября на севере Беларуси
БЕЛТА

Температурные рекорды дня были зафиксированы на всех метеостанциях Витебской области. Например, рекорды 1993 года побиты в Орше - плюс 19 градусов (предыдущий рекорд - 18,5 выше нуля), Верхнедвинске - плюс 18,9 градуса (прежний максимум - 17,7 градуса), Езерище - 18,7 градуса тепла (плюс 16,6 градуса ранее), Лепеле - 19,1 градуса тепла (прежний рекорд - плюс 18,3).

Температурные рекорды побиты 14 октября на севере Беларуси Еда против погоды. Продукты, которые помогут отрегулировать давление осенью

Кроме того, обновились рекорды в городах на севере Гродненской области: в Ошмянах было плюс 18,6 (предыдущий рекорд - плюс 18,1), в Лиде - 19,7 градуса выше нуля (предыдущий рекорд - 18,8 выше нуля).

Повтор рекордов зафиксирован в Минской области - в Воложине было 18,7 выше нуля, Столбцах - 19,8 градуса тепла.

По прогнозам синоптиков, теплая погода в Беларуси на этой неделе сохранится, похолодает лишь к выходным.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Температурные рекорды дня побиты 14 октября на севере Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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