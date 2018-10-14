Завтра в галерее «Ў» откроется выставка про беларуское искусство последних 30-и лет

Завтра, 16 октября, в галерее «Ў» откроется выставка ZBOR in Progress − можно узнать о современном беларуском искусстве за последние 30 лет. Её уже показывали в Украине и Польше, а теперь она дошла и до нас. Открытие начнётся в 19:00, зайти может любой желающий. А в остальные дни − за три либо пять рублей.

Онлайн-коллекция состоит из 150 произведений, которые отобрали после опроса 35 экспертов в области беларуского искусства − художники, искусствоведы, журналисты, критики. Для оффлайн-выставки выбрали только 40 произведений. Минская выставка ZBOR охватывает творчество более пятидесяти беларуских художников − часть из них живёт в Беларуси, часть за границей.

40 произведений − это не всё, что есть на выставке. Будут также документальные фотографии, исследовательские эссе и другое. Всего получится более 200 экспонатов. Значительная часть экспозиции − это большая медиапрезетация, которая содержит оригинальные видеоработы более 20 авторов, редкие документальные видео перформансов и художественных акций.

Партнеры выставки: генеральный партнер галереи − МТС, генеральный партнер выставки − Беларускі народны банк.