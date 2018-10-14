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Завтра в галерее «Ў» откроется выставка про беларуское искусство последних 30-и лет
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Завтра, 16 октября, в галерее «Ў»
Онлайн-коллекция состоит из 150 произведений, которые отобрали после опроса 35 экспертов в области беларуского искусства − художники, искусствоведы, журналисты, критики. Для оффлайн-выставки выбрали только 40 произведений. Минская выставка ZBOR охватывает творчество более пятидесяти беларуских художников − часть из них живёт в Беларуси, часть за границей.
40 произведений − это не всё, что есть на выставке. Будут также документальные фотографии, исследовательские эссе и другое. Всего получится более 200 экспонатов. Значительная часть экспозиции − это большая медиапрезетация, которая содержит оригинальные видеоработы более 20 авторов, редкие документальные видео перформансов и художественных акций.
Партнеры выставки: генеральный партнер галереи − МТС, генеральный партнер выставки − Беларускі народны банк.
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