В Куропатах начались строительные работы. Пикетчики вмешались и остановили их

В Куропатах строители начали подготовительные работы по установке мемориала . На эксковаторах они роют траншею для отвода воды и собираются строить дорожку. Активисты добились остановки работ, пишет «Радыё Свабода».

По словам директора Боровлянского спецлесхоза Александра Мироновича, «траншея нужна для отвода воды от площадки на входе в Куропаты. Уберут песок и засыплют гравием». При этом он отказался показать проектную документацию.

Строители успели заполнить один самосвал землей, когда вмешались пикетчики и добились остановки работ. Павел Северинец сказал: «Это безумие, рыть здесь траншею строительной техникой. Все работы здесь должны делаться вручную и с участием специалистов, так как здесь могут быть кости убитых».

Он настаивает, что все работы в Куропатах должны вестись после общественного обсуждения и с согласия представителей общественности. «Как известно, открыватель Куропат Зянон Позняк вообще против установления в Куропатах мемориального знака, предложенного государственной комиссией. Полагаю, его слово здесь должно быть определяющим». Милиционеры в ситуацию пока что не вмешивались.

Также вдоль дорожки от входа строители натянули специальную веревку и проверили, на какой глубине залегает газопровод. «Собираются строить дорожку к возвышенности», − сказал один из строителей.

Фото на фоне заголовка: svaboda.org