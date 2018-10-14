Ошибочка, сори: госдеп США по ошибке разослал австралийцам фотографию кошки в пижаме

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Посольство США извинилось за ошибку Госдепа, который разослал официальным лицам Австралии неправильное письмо. В сообщение была вложена фотография кота в пижаме, передаёт Mashable.





Госдеп ошибочно прислал официальным лицам Австралии письмо, где была вложена фотография кота с тарелкой печенья в лапах, одетого в пижаму в виде Коржика (Cookie Monster) — персонажа популярного мультика "Улица Сезам". "Это была ошибка наших новых сотрудников, которые тестировали интерфейс почты", — говорится в заявлении посольства.





пишет Лайф. Официальные лица заметили, что вместо картинки с котом Госдеп должен был прислать письмо с приглашением на мероприятие. Как отреагировали на ошибочное сообщение официальные лица Австралии — неизвестно,Лайф.



