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Ошибочка, сори: госдеп США по ошибке разослал австралийцам фотографию кошки в пижаме

15.10.2018 15:03 — Разное | Партизан  
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Судя по всему, сотрудник Госдепа хотел отправить смешную картинку друзьям, но перепутал адресатов.


Фото: © instagram.com/my_furry_babies

Посольство США извинилось за ошибку Госдепа, который разослал официальным лицам Австралии неправильное письмо. В сообщение была вложена фотография кота в пижаме, передаёт Mashable.

Госдеп ошибочно прислал официальным лицам Австралии письмо, где была вложена фотография кота с тарелкой печенья в лапах, одетого в пижаму в виде Коржика (Cookie Monster) — персонажа популярного мультика "Улица Сезам". "Это была ошибка наших новых сотрудников, которые тестировали интерфейс почты", — говорится в заявлении посольства.

Официальные лица заметили, что вместо картинки с котом Госдеп должен был прислать письмо с приглашением на мероприятие. Как отреагировали на ошибочное сообщение официальные лица Австралии — неизвестно, пишетЛайф.


 
 
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Судя по всему, сотрудник Госдепа хотел отправить смешную картинку друзьям, но перепутал адресатов.
 
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