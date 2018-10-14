Программа «Макаёнка, 9» пошутила насчет Лукашенко

пишет Еврорадио. Правда, не в адрес президента, а насчет бургера «Лукашенко», который появился в меню одной из российских закусочных,Еврорадио.





Бургеры доставили в студию программы из Москвы. На дегустацию был приглашен минский фудхантер Павел Крамарь, который обратил внимание, что за время перелета бургеры слегка помялись.









— Ты знаешь, что именно этот бургер — он вообще не имеет срока годности. Он всегда свежий получается! — прокомментировал ведущий шоу Евгений Перлин.





Но в студии никто почему-то не засмеялся.



