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Программа «Макаёнка, 9» пошутила насчет Лукашенко
В третьем выпуске late night show «Макаёнка, 9» на телеканале «Беларусь 1» прозвучала шутка насчет Александра Лукашенко.
Правда, не в адрес президента, а насчет бургера «Лукашенко», который появился в меню одной из российских закусочных,
Бургеры доставили в студию программы из Москвы. На дегустацию был приглашен минский фудхантер Павел Крамарь, который обратил внимание, что за время перелета бургеры слегка помялись.
— Ты знаешь, что именно этот бургер — он вообще не имеет срока годности. Он всегда свежий получается! — прокомментировал ведущий шоу Евгений Перлин.
Но в студии никто почему-то не засмеялся.
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В третьем выпуске late night show «Макаёнка, 9» на телеканале «Беларусь 1» прозвучала шутка насчет Александра Лукашенко.
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