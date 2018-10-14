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Программа «Макаёнка, 9» пошутила насчет Лукашенко

15.10.2018 14:53 — Разное | Партизан  
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В третьем выпуске late night show «Макаёнка, 9» на телеканале «Беларусь 1» прозвучала шутка насчет Александра Лукашенко.

Правда, не в адрес президента, а насчет бургера «Лукашенко», который появился в меню одной из российских закусочных, пишет Еврорадио.

Бургеры доставили в студию программы из Москвы. На дегустацию был приглашен минский фудхантер Павел Крамарь, который обратил внимание, что за время перелета бургеры слегка помялись.


— Ты знаешь, что именно этот бургер — он вообще не имеет срока годности. Он всегда свежий получается! — прокомментировал ведущий шоу Евгений Перлин.

Но в студии никто почему-то не засмеялся.


 
 
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В третьем выпуске late night show «Макаёнка, 9» на телеканале «Беларусь 1» прозвучала шутка насчет Александра Лукашенко.
 
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