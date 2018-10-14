ЕАБР ожидает инфляцию в Белоруссии в рамках прогнозных 6% несмотря на ее ускорение в сентябре

Евразийский банк развития (ЕАБР) констатирует заметное ускорение роста потребительских цен в Беларуси, но ожидает уровень инфляции в стране по итогам 2018 года в пределах прогнозируемых властями 6%, говорится в очередном ежемесячном макрообзоре ЕАБР.

"В целом по итогам 2018 года, по нашим оценкам, инфляция сохранится в рамках целевого ориентира Нацбанка республики (не выше 6% - ИФ)", - отмечается в документе.

Как сообщалось со ссылкой на Национальный статистический комитет (Белстат), потребительские цены в Беларуси в сентябре 2018 года выросли на 0,8% после роста на 0,1% в августе, а по сравнению с декабрем 2017 года увеличились на 3,7%. Годовая инфляция в сентябре выросла до 5,6% против 5% в августе.

В ежемесячном обзоре Национального банка Беларуси (НББ) говорится, что основными причинами ускорения инфляции в минувшем месяце стал конъюнктурный рост цен на мясо и мясопродукты, а также административное повышение стоимости автомобильного топлива.

Между тем, отмечает НББ, "несмотря на повышение интенсивности динамики ценовых индикаторов, в целом складывающаяся траектория движения потребительских цен находится в рамках целевого параметра".

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год инфляция не должна превысить 6%. В прошлом году инфляция в Беларуси снизилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году.