В Витебской области удвоилось число предпринимателей, работающих по заявительному принципу

В Витебской области с октября 2017 года по октябрь 2018 года удвоилось число граждан, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, сообщили в региональной инспекции министерства по налогам и сборам.

"По состоянию на 1 октября 2018 года в Витебской области 3666 физических лиц осуществляли деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Ими уплачено Br412,8 тыс.", - проинформировали в пресс-центре инспекции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнили там количество физических лиц – плательщиков единого налог увеличилось на 1788 человек.

Основной рост числа плательщиков произошел за счет граждан, осуществлявших деятельность в соответствии указом президента Беларуси №337 «О регулировании деятельности физических лиц», отметили в пресс-центре.

Наибольшей популярностью, по его информации, пользовались такие виды деятельности, как: парикмахерские и косметические услуги (645 человека); реализация на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции (96 человек); предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (191 человек); штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов (175 человек).