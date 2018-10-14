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Объявлены победители третьего локального фестиваля рекламы ЛАМА

15.10.2018 14:11 — Разное | Myfin  
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Объявлены победители третьего локального фестиваля рекламы ЛАМА
Объявлены победители третьего локального фестиваля рекламы ЛАМА

Особенностью фестиваля ЛАМА является то, что конкурсные работы получают возможность быть оцененными не только представителями агентств, но и брендов-рекламодателей, которые независимо друг от друга оценивают кейсы в двух конкурсных вертикалях – индустриальной и категорийной соответственно. Напомним, что в этом году за награды ЛАМАсражалось 249 работ от 51 участника, в том числе 34 проекта в конкурсе «Молодые креаторы», партнером которого выступила сеть кинотеатров Silver Screen.

В этом году фестиваль прошел под слоганом ПО ДОРОГЕ В КАННЫ ЗАХВАТИТЕ ЛАМЫ!, обыгрывая мечту рекламистов из разных стран. А первым шагом на пути к этой мечте, а еще к завоеванию и укреплению позиций в Рейтинге креативности и мастерства АКМА, могут стать именно победы в ЛАМА!

Итак, объявляем победителей!

Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало PG Branding

Согласно Положению о работе жюри каждым из двух составов выдвигается работа на Гран-при. В этом году Гран-при клиентского состава жюри присуждено работе Безлимитна YouTube агентства Forte Grey. Агентским жюри решено не выдвигать номинанта.  

Индустриальная вертикаль 
ВИДЕОРЕКЛАМА 
В1. ТВ 
2 место 
работа Raccoon Driver, агентство AIDA PIONEER branding & creative 
Шорт-лист 
работа Nodding dog, агентство AIDA PIONEER branding & creative

В2. Онлайн 
1 место 
работа Футбол в World of Tanks с Буффоном, Wargaming

3 место 
работа Freaky Summer Party 2018, агентство Pocket Rocket 
Шорт-лист 
работа Анлим. Ты почувствуешь!, агентство Pocket Rocket

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН 
Д1. Логотип 
3 место 
работа ONTO, агентство PG Branding 
Шорт-лист 
работа Aquarelle Quartet, агентство GolovinaDesign 
работа Santa, агентство PG Branding 
  
Д2. Фирменный стиль, брендбук 
1 место 
работа Зарэж голод!, агентство Pocket Rocket

3 место 
работа Wargaming: the Element of Victory, Wargaming 
Шорт-лист 
работа Belka Games, агентство Fabula Branding 
работа Inclusive theater “I”, агентство AIDA PIONEER branding & creative 
работа Prowine, агентство PG Branding

Д4. Одностраничные издания (плакат, открытка и др.)  
Шорт-лист 
работа COFFIN, агентство Суббота (перенесено из П1. Принт)

Д6. Рекламные сувениры и бизнес-подарки 
Шорт-лист 
работа DOGA BIGA, агентство LOGA BIGA

Д7. Indoor-дизайн, POS-материалы, дизайн выставочных стендов 
2 место 
работа Volny, агентство PG Branding 
3 место 
работа Stuck in Photostock, агентство Forte Grey (перенесено из ДИ1. Директ)

Д10. Инновационный бренд-дизайн 
3 место 
работа От сердца к сердцу, агентство NEF\TBWA

DIGITAL 
ДЖ2. Интерактивные проекты 
3 место 
работа Дудзiм па-панску, агентство NEF\TBWA

МЕДИА 
M1. Mедиа 
3 место 
работа Stuck in Photostock, агентство Forte Grey

ДИРЕКТ 
ДИ1. Директ 
3 место 
работа DOGA BIGA, агентство LOGA BIGA 
работа Он ё уэй ту Юроп, агентство LOGA BIGA

МАРКЕТИНГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЭ1. Маркетинговая эффективность 
3 место 
работа Вкус 2017, агентство NEF\TBWA 
Шорт-лист 
работа Переворот, агентство Salmon Graphics

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 
Н1. Наружная реклама 
Шорт-лист 
работа Рекламания, агентство LOGA BIGA 
работа Селфи, агентство LOGA BIGA

ПРИНТ 
П1. Принт 
3 место 
работа Селфи, агентство LOGA BIGA

ПРОМО&АКТИВАЦИИ 
ПА1. Промо&активации 
Шорт-лист 
работа Вкус 2017, агентство NEF\TBWA 
работа Дудзiм па-панску, агентство NEF\TBWA

РАДИО 
Р1. Радио 
1 место 
работа Бабушки, агентство Salmon Graphics

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ 
РК1. Рекламные кампании 
2 место 
работа FSP X, агентство Pocket Rocket  
3 место 
работа Nodding dog, агентство AIDA PIONEER branding & creative 
Шорт-лист 
работа Meizu M5s для мобильного оператора life:), агентство Pocket Rocket

ДИЗАЙН УПАКОВКИ 
У1. Упаковка продовольственных товаров 
2 место 
работа Gintellman, агентство PG Branding 
работа Бабіна лета, агентство Fabula Branding 
3 место 
работа Stara Mleczarnia, агентство PG Branding

У2. Упаковка непродовольственных товаров 
2 место 
работа INDIGO Lux, агентство Fabula Branding 
работа Volny, агентство PG Branding 
3 место 
работа Trido, агентство PG Branding

Спецаильный приз за национальное наследие 
работа Volny, агентство PG Branding

 
 
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11 октября в ресторанном комплексе Astoria Riverside состоялась Церемония награждения победителей третьего фестиваля рекламы ЛАМА.
 
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