

Объявлены победители третьего локального фестиваля рекламы ЛАМА

Особенностью фестиваля ЛАМА является то, что конкурсные работы получают возможность быть оцененными не только представителями агентств, но и брендов-рекламодателей, которые независимо друг от друга оценивают кейсы в двух конкурсных вертикалях – индустриальной и категорийной соответственно. Напомним, что в этом году за награды ЛАМАсражалось 249 работ от 51 участника, в том числе 34 проекта в конкурсе «Молодые креаторы», партнером которого выступила сеть кинотеатров Silver Screen .

В этом году фестиваль прошел под слоганом ПО ДОРОГЕ В КАННЫ ЗАХВАТИТЕ ЛАМЫ!, обыгрывая мечту рекламистов из разных стран. А первым шагом на пути к этой мечте, а еще к завоеванию и укреплению позиций в Рейтинге креативности и мастерства АКМА , могут стать именно победы в ЛАМА!

Итак, объявляем победителей!

Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало PG Branding

Согласно Положению о работе жюри каждым из двух составов выдвигается работа на Гран-при. В этом году Гран-при клиентского состава жюри присуждено работе Безлимитна YouTube агентства Forte Grey. Агентским жюри решено не выдвигать номинанта.

Индустриальная вертикаль

ВИДЕОРЕКЛАМА

В1. ТВ

2 место

работа Raccoon Driver , агентство AIDA PIONEER branding & creative

Шорт-лист

работа Nodding dog , агентство AIDA PIONEER branding & creative

В2. Онлайн

1 место

работа Футбол в World of Tanks с Буффоном , Wargaming

3 место

работа Freaky Summer Party 2018 , агентство Pocket Rocket

Шорт-лист

работа Анлим. Ты почувствуешь! , агентство Pocket Rocket

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Д1. Логотип

3 место

работа ONTO , агентство PG Branding

Шорт-лист

работа Aquarelle Quartet , агентство GolovinaDesign

работа Santa , агентство PG Branding



Д2. Фирменный стиль, брендбук

1 место

работа Зарэж голод!, агентство Pocket Rocket

3 место

работа Wargaming: the Element of Victory , Wargaming

Шорт-лист

работа Belka Games , агентство Fabula Branding

работа Inclusive theater “I” , агентство AIDA PIONEER branding & creative

работа Prowine , агентство PG Branding

Д4. Одностраничные издания (плакат, открытка и др.)

Шорт-лист

работа COFFIN , агентство Суббота (перенесено из П1. Принт)

Д6. Рекламные сувениры и бизнес-подарки

Шорт-лист

работа DOGA BIGA , агентство LOGA BIGA

Д7. Indoor-дизайн, POS-материалы, дизайн выставочных стендов

2 место

работа Volny , агентство PG Branding

3 место

работа Stuck in Photostock , агентство Forte Grey (перенесено из ДИ1. Директ)

Д10. Инновационный бренд-дизайн

3 место

работа От сердца к сердцу , агентство NEF\TBWA

DIGITAL

ДЖ2. Интерактивные проекты

3 место

работа Дудзiм па-панску, агентство NEF\TBWA

МЕДИА

M1. Mедиа

3 место

работа Stuck in Photostock , агентство Forte Grey

ДИРЕКТ

ДИ1. Директ

3 место

работа DOGA BIGA , агентство LOGA BIGA

работа Он ё уэй ту Юроп , агентство LOGA BIGA

МАРКЕТИНГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МЭ1. Маркетинговая эффективность

3 место

работа Вкус 2017 , агентство NEF\TBWA

Шорт-лист

работа Переворот, агентство Salmon Graphics

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Н1. Наружная реклама

Шорт-лист

работа Рекламания , агентство LOGA BIGA

работа Селфи , агентство LOGA BIGA

ПРИНТ

П1. Принт

3 место

работа Селфи , агентство LOGA BIGA

ПРОМО&АКТИВАЦИИ

ПА1. Промо&активации

Шорт-лист

работа Вкус 2017 , агентство NEF\TBWA

работа Дудзiм па-панску , агентство NEF\TBWA

РАДИО

Р1. Радио

1 место

работа Бабушки , агентство Salmon Graphics

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

РК1. Рекламные кампании

2 место

работа FSP X , агентство Pocket Rocket

3 место

работа Nodding dog , агентство AIDA PIONEER branding & creative

Шорт-лист

работа Meizu M5s для мобильного оператора life:) , агентство Pocket Rocket

ДИЗАЙН УПАКОВКИ

У1. Упаковка продовольственных товаров

2 место

работа Gintellman , агентство PG Branding

работа Бабіна лета , агентство Fabula Branding

3 место

работа Stara Mleczarnia , агентство PG Branding

У2. Упаковка непродовольственных товаров

2 место

работа INDIGO Lux , агентство Fabula Branding

работа Volny , агентство PG Branding

3 место

работа Trido , агентство PG Branding