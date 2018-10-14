Объявлены победители третьего локального фестиваля рекламы ЛАМА

Особенностью фестиваля ЛАМА является то, что конкурсные работы получают возможность быть оцененными не только представителями агентств, но и брендов-рекламодателей, которые независимо друг от друга оценивают кейсы в двух конкурсных вертикалях – индустриальной и категорийной соответственно. Напомним, что в этом году за награды ЛАМАсражалось 249 работ от 51 участника, в том числе 34 проекта в конкурсе «Молодые креаторы», партнером которого выступила сеть кинотеатров Silver Screen.
В этом году фестиваль прошел под слоганом ПО ДОРОГЕ В КАННЫ ЗАХВАТИТЕ ЛАМЫ!, обыгрывая мечту рекламистов из разных стран. А первым шагом на пути к этой мечте, а еще к завоеванию и укреплению позиций в Рейтинге креативности и мастерства АКМА, могут стать именно победы в ЛАМА!
Итак, объявляем победителей!
Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало PG Branding
Согласно Положению о работе жюри каждым из двух составов выдвигается работа на Гран-при. В этом году Гран-при клиентского состава жюри присуждено работе Безлимитна YouTube агентства Forte Grey. Агентским жюри решено не выдвигать номинанта.
Индустриальная вертикаль
ВИДЕОРЕКЛАМА
В1. ТВ
2 место
работа Raccoon Driver, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Шорт-лист
работа Nodding dog, агентство AIDA PIONEER branding & creative
ДИЗАЙН УПАКОВКИ
У1. Упаковка продовольственных товаров
2 место
работа Gintellman, агентство PG Branding
работа Бабіна лета, агентство Fabula Branding
3 место
работа Stara Mleczarnia, агентство PG Branding
У2. Упаковка непродовольственных товаров
2 место
работа INDIGO Lux, агентство Fabula Branding
работа Volny, агентство PG Branding
3 место
работа Trido, агентство PG Branding
Спецаильный приз за национальное наследие
работа Volny, агентство PG Branding