Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе
15.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла ранним утром 14 октября. Автомобиль такси с двумя пассажирами ехал из Сморгони в Островец.
Сообщается, что ДТП случилось на участке, где установлены дорожные знаки "Опасный поворот" и "Направление поворота", а максимальная скорость ограничена 70 км/ч.
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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