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Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе

15.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе

Авария произошла ранним утром 14 октября. Автомобиль такси с двумя пассажирами ехал из Сморгони в Островец.

"В условиях тумана на закруглении вправо "Альфа Ромео" пересек встречную полосу и левую обочину, перевернулся и в поле лег на крышу. Водитель не был пристегнут и с травмами госпитализирован", - отметили в ГАИ. Пассажиры не пострадали.

Сообщается, что ДТП случилось на участке, где установлены дорожные знаки "Опасный поворот" и "Направление поворота", а максимальная скорость ограничена 70 км/ч.

Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

БЕЛТА

 
 
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Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
 
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