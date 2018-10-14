Еще пару лет назад в ряду Skoda был только один кроссовер — Yeti. Но мода диктует свое, и, глядишь, пройдет еще пару лет, и для того, чтобы сосчитать все «паркетники» чешской марки, придется загибать пальцы не одной руки. AUTO.TUT.BY уже сообщал о планах Skoda по выпуску своего самого маленького кроссовера , а сегодня пресс-служба компании обнародовала первые официальные «зарисовки» будущей купейной версии кроссовера Kodiaq.





Впрочем, внешность Kodiaq GT не такой уж и секрет — снимками предсерийных прототипов «паркетника» с ниспадающей к корме крышей и заваленными задними стойками минувшим летом поделились китайские сертификационные органы. Тогда же стали известны и некоторые предварительные параметры строго пятиместной машины — ее длина, например, составит 4,63 м, что без малого на 6 см меньше, чем у обычного Kodiaq. Под капотом ожидаются две версии бензиновой турбо-«четверки» — мощностью 186 и 220 лошадиных сил. Привод — передний или опциональный полный, коробка передач во всех случаях — 7-ступенчатый «робот» DSG.





В Skoda уже официально подтвердили, что Kodiaq GT будет продаваться только в Китае, но не исключено, что со временем купе-SUV чешской марки все же выберется и за пределы Поднебесной. Ожидается, что в КНР будущая новинка станет самым дорогим кроссовером в местной гамме Skoda, которая уже насчитывает три модели — Kamiq , Karoq и стандартный Kodiaq.





Все подробности о Kodiaq GT станут известны совсем скоро — премьера запланирована на автосалон в Чэнду, который откроется уже в этом месяце. У китайских дилеров новый SUV появится к концу года.