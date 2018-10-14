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Купеобразный Kodiaq: Skoda обнародовала первые изображения новой версии флагманского "паркетника"
Еще пару лет назад в ряду Skoda был только один кроссовер — Yeti. Но мода диктует свое, и, глядишь, пройдет еще пару лет, и для того, чтобы сосчитать все «паркетники» чешской марки, придется загибать пальцы не одной руки. AUTO.TUT.BY уже сообщал о планах Skoda по выпуску своего
Впрочем,
В Skoda уже официально подтвердили, что Kodiaq GT будет продаваться только в Китае, но не исключено, что со временем купе-SUV чешской марки все же выберется и за пределы Поднебесной. Ожидается, что в КНР будущая новинка станет самым дорогим кроссовером в местной гамме Skoda, которая уже насчитывает три модели —
Все подробности о Kodiaq GT станут известны совсем скоро — премьера запланирована на автосалон в Чэнду, который откроется уже в этом месяце. У китайских дилеров новый SUV появится к концу года.
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Мода на купеобразне кроссоверы не минула Skoda. Компания подготовила свою версию спортивного "паркетника" Kodiaq.
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