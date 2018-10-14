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"Подводный Чернобыль": немецкая субмарина с 60 тоннами ртути отравляет норвежские воды

15.10.2018 15:19 — Разное | Tut.by  
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Затонувшая подлодка Кригсмарине U 864 отравляет морское побережье Норвегии, сообщает Sueddeutsche Zeitung. Подлодка перевозила 60 тонн токсичной ртути, и теперь ее смертоносный груз отравляет морскую флору и фауну.

Заражению подверглись 47 квадратных метров морского дна вокруг субмарины — такие данные были получены от глубоководных роботов еще в 2005 году. Издание называет лодку подводным Чернобылем.


Фото: dpa

Чтобы избежать экологической катастрофы, власти Норвегии разработали проект, предусматривающий установку над лодкой, бетонного саркофага, который должен сдержать распространение ртути. Однако потом решили закрыть дно с помощью защитного покрытия из песка и гравия.

Проект планируется реализовать до 2020 года, а его стоимость составит 31,5 миллиона евро. Местные жители и экологические организации не в восторге от этого проекта и требуют поднять субмарину на поверхность и убрать ртуть с морского дна.

U 864 была потоплена в феврале 1945 года, когда шла к берегам Японии с грузом ртути, необходимой для производства оружия. Эта субмарина относится к лодкам Тип IXD2, отличающимся наличием дополнительных двигателей экономического хода, существенно расширяющим ее радиус действия.

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Эта субмарина относится к лодкам Тип IXD2, отличающимся наличием дополнительных двигателей экономического хода.
 
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