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"Подводный Чернобыль": немецкая субмарина с 60 тоннами ртути отравляет норвежские воды
Затонувшая подлодка Кригсмарине U 864 отравляет морское побережье Норвегии,
Заражению подверглись 47 квадратных метров морского дна вокруг субмарины — такие данные были получены от глубоководных роботов еще в 2005 году. Издание называет лодку подводным Чернобылем.
Чтобы избежать экологической катастрофы, власти Норвегии разработали проект, предусматривающий установку над лодкой, бетонного саркофага, который должен сдержать распространение ртути. Однако потом решили закрыть дно с помощью защитного покрытия из песка и гравия.
Проект планируется реализовать до 2020 года, а его стоимость составит 31,5 миллиона евро. Местные жители и экологические организации не в восторге от этого проекта и требуют поднять субмарину на поверхность и убрать ртуть с морского дна.
U 864 была потоплена в феврале 1945 года, когда шла к берегам Японии с грузом ртути, необходимой для производства оружия. Эта субмарина относится к лодкам Тип IXD2, отличающимся наличием дополнительных двигателей экономического хода, существенно расширяющим ее радиус действия.
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Эта субмарина относится к лодкам Тип IXD2, отличающимся наличием дополнительных двигателей экономического хода.
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