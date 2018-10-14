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Лукашенко: Раскол православия опаснее всего

15.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Минске заявил, что раскол в православии – опасное явление, передает БЕЛТА

«Раскол – это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии. Мир изменился не к лучшему и заложниками становится уже все население нашей планеты», – сказал Лукашенко.  

Он пожелал мудрости и терпения всем иерархам церкви.  

«Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте», – подчеркнул белорусский лидер. 

Лукашенко также отметил, что церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений. 

В свою очередь, глава РПЦ поблагодарил президента за отношение к церкви и ее делам.

«Забота власти о духовной среде, о культурной среде свидетельствует о том, что самые главные стратегические цели и задачи, от которых зависит реально будущее человечества, находятся во внимании власти. Хотел бы вас поблагодарить за ваше отношение к белорусской православной церкви и к тем вопросам, о которых мы вскользь поговорили. Качество человеческой жизни и определяет успех политика», – отметил патриарх. 

В Беларусь патриарх прибыл на заседание Священного синода Русской православной церкви. За пределами России его проводят впервые. В Минске церковные иерархи обещают дать ответ на действия Константинопольского патриархата. На прошлой неделе он отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. 

Накануне патриарх Кирилл освятил в Минске уникальный Храм-памятник в честь Всех святых.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси пообщался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в преддверии заседания Синода Русской православной церкви.
 
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