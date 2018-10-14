Температурные рекорды были побиты на севере Беларуси

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В воскресенье, 14 октября, были побиты температурные рекорды дня даже на севере страны, рассказали в Белгидромете.

Температурные рекорды дня были зафиксированы на всех метеостанциях Витебщины. К примеру, рекорды 1993 года побиты в Орше - 19 градусов выше нуля, прошлый рекорд составил +18,5 градуса. В Верхнедвинске столбик термометра показывал плюс 18,9 градуса, прежний максимум был на отметке в +17,7 градуса. В Езерищах было тепло на 18,7 градуса. Ранее рекордными считались 16,6 градуса тепла. В Лепеле воздух прогрелся до 19,1 градуса, и это на 0,8 градуса больше предыдущего рекорда.



Помимо этого, обновились рекорды в городах на севере Гродненщины: в Ошмянах было плюс 18,6 (прошлый рекорд - 18,1 градуса выше нуля), в Лиде - плюс 19,7 градуса (прошлый рекорд - плюс 18,8), пишут sb.by .



Повторились климатические рекорды и на Минщине - в Воложине было плюс 18,7 градуса, в Столбцах - 19,8 градуса тепла.



Напомним, что такой теплый сентябрь и долгое климатическое лето, как в этот раз, на территории республики случились впервые за послевоенный период. Подробнее о приятных аномалиях сентябрярассказали в Белгидромете. Интересно, что в то же время отопление в минском жилфонде в этом году включили рекордно рано за последние 20 лет — 1 октября.



Синоптики обещают, что небывалое для этого сезона тепло в Беларуси сохранится до конца рабочей недели.