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Температурные рекорды были побиты на севере Беларуси
15.10.2018 15:49 — Разное | Ежедневник
фото: Frazy.su
В воскресенье, 14 октября, были побиты температурные рекорды дня даже на севере страны, рассказали в Белгидромете.
Температурные рекорды дня были зафиксированы на всех метеостанциях Витебщины. К примеру, рекорды 1993 года побиты в Орше - 19 градусов выше нуля, прошлый рекорд составил +18,5 градуса. В Верхнедвинске столбик термометра показывал плюс 18,9 градуса, прежний максимум был на отметке в +17,7 градуса. В Езерищах было тепло на 18,7 градуса. Ранее рекордными считались 16,6 градуса тепла. В Лепеле воздух прогрелся до 19,1 градуса, и это на 0,8 градуса больше предыдущего рекорда.
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В воскресенье, 14 октября, были побиты температурные рекорды дня даже на севере страны, рассказали в Белгидромете.
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