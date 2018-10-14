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13-летняя девочка выпала с 10 этажа в Гродно. СК устанавливает обстоятельства смерти

15.10.2018 16:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 13-летней девочки в Гродно.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича, происшествие случилось вечером 14 октября. Около многоэтажки было обнаружено тело подростка с признаками падения с высоты.  

Выясняются детали случившегося, назначено проведение ряда экспертиз.  

Согласно данным местных СМИ, 13-летняя школьница выпала из окна десятого этажа. Прибывшие медики незамедлительно доставили пострадавшую в реанимацию, но ночью пациентка скончалась.  

Летом 2018 года в Витебске в результате падения с пятого этажа погиб 11-летний мальчик. 

Ребёнок упал на козырёк подъезда – подробнее здесь.  

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 56
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Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 13-летней девочки в Гродно.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя...
 
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