|
13-летняя девочка выпала с 10 этажа в Гродно. СК устанавливает обстоятельства смерти
Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 13-летней девочки в Гродно.
Как
Выясняются детали случившегося, назначено проведение ряда экспертиз.
Согласно данным местных СМИ, 13-летняя школьница выпала из окна десятого этажа. Прибывшие медики незамедлительно доставили пострадавшую в реанимацию, но ночью пациентка скончалась.
Летом 2018 года в Витебске в результате падения с пятого этажа погиб 11-летний мальчик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 13-летней девочки в Гродно. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)