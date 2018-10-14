﻿ «Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области

15.10.2018 15:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Сайт брестского безвиза пополнился новым увлекательным роликом, который сняла студия «Облако». За пару дней минутное видео посмотрели несколько тысяч раз.  

Новый ролик – это вторая официальная видеовизитка, которая приглашает туристов в Республику Беларусь. Первая видеовизитка была анимационной. Вероятно, её созданием занималась та же студия, поскольку этот ролик есть в портфолио «Облака». А делались ролики для управления спорта и туризма Брестского облисполкома.  

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако  

В первом рекламном видео иностранцев зазывали мультиком про зубров, Брестскую крепость и Марадону. Впрочем, аргентинца в юго-западном городе Беларуси сейчас повстречать сложно.  

Второй ролик уже не анимационный, а кинематографический. Как и предыдущий, он сделан на нескольких языках, в данном случае можно выбрать русский, английский и польский языки. Ещё один интересный факт: закадровый текст читает российский актёр Владимир Еремин. Помимо своих ролей в фильмах, артист известен озвучкой персонажей Аль Пачино и Роберта Де Ниро.  

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако  

Видео подготовлено качественно: гармонирует цветовая гамма быстро сменяющих друг друга кадров, Брест показан с разных сторон и в разное время суток.  

В видеовизитке поучаствовали знаменитый фонарщик Виктор Кирисюк, футболист «Динамо-Брест» Роман Василюк и лидер белорусской панк-рок группы «Дай дарогу!» Юрий Стыльский. Кстати, Юрий поделился роликом на своей странице «ВКонтакте» и прокомментировал его словами «И мне нравится Брест».  

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако  

Пользователи соцсетей тоже положительно восприняли второй рекламный ролик Бреста.  

«Нереально круто! Молодцы»,  

«Отлично!»,  

«Снято отлично. Ровно в минуту».  

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако  

Что касается авторов видео, то о них известно не так много. Своя группа «ВК» у них появилась ещё в 2014 году, а YouTube-канал только 10 июля 2018 года. По словам студии, их сценаристы принимали участие в создании телепроектов для украинских, российских и белорусских телеканалов.  

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако  

После съёмок второй видеовизитки Бреста коллектив опубликовал множество закадровых фотографий, которые можно увидеть ниже.  

Стоит отметить, что Беларусь активно развивает туристический сектор, отсюда и необходимость делать видеовизитки. Сейчас в РБ приезжают не только жители стран-соседей, но и граждане Японии, Испании, Кореи (здесь подробнее).  

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сайт брестского безвиза пополнился новым увлекательным роликом, который сняла студия «Облако». За пару дней минутное видео посмотрели несколько...
 
Новости дня
Новости разные
 
Въезд в Беларусь для иностранцев планируется упростить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика