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«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области
Новости Беларуси. Сайт брестского безвиза пополнился новым увлекательным роликом, который сняла студия «Облако». За пару дней минутное видео посмотрели несколько тысяч раз.
Новый ролик – это вторая официальная видеовизитка, которая приглашает туристов в Республику Беларусь.
В первом рекламном
Второй ролик уже не анимационный, а кинематографический. Как и предыдущий, он сделан на нескольких языках, в данном случае можно выбрать русский, английский и польский языки. Ещё один интересный факт: закадровый текст читает российский актёр Владимир Еремин. Помимо своих ролей в фильмах, артист известен озвучкой персонажей Аль Пачино и Роберта Де Ниро.
Видео подготовлено качественно: гармонирует цветовая гамма быстро сменяющих друг друга кадров, Брест показан с разных сторон и в разное время суток.
В видеовизитке поучаствовали знаменитый фонарщик
Пользователи соцсетей тоже положительно восприняли второй рекламный ролик Бреста.
«Нереально круто! Молодцы»,
«Отлично!»,
«Снято отлично. Ровно в минуту».
Что касается авторов видео, то о них известно не так много. Своя группа «ВК» у них появилась ещё в 2014 году, а YouTube-канал только 10 июля 2018 года. По словам студии, их сценаристы принимали участие в создании телепроектов для украинских, российских и белорусских телеканалов.
После съёмок второй видеовизитки Бреста коллектив опубликовал множество закадровых фотографий, которые можно увидеть ниже.
Стоит отметить, что Беларусь активно развивает туристический сектор, отсюда и необходимость делать видеовизитки. Сейчас в РБ приезжают не только жители стран-соседей, но и граждане Японии, Испании, Кореи (
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Новости Беларуси. Сайт брестского безвиза пополнился новым увлекательным роликом, который сняла студия «Облако». За пару дней минутное видео посмотрели несколько...
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