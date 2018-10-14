Руками трогать. Посмотрите, где в Беларуси можно сделать УЗИ груди

Сегодня, 15 октября, − Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Он проходит в рамках «Розового октября» – месяца борьбы с заболеванием. В Беларуси акцию поддерживает инициатива «Руками трогать», которая подготовила список из 45 медучреждений в Минске и областных центрах, где можно сделать УЗИ молочной железы. А мы его публикуем.

Регулярная проверка очень важна, потому что выявление онкологии на нулевой и первой степени гарантирует до 94% успешного лечения. На УЗИ молочной железы лучше приходить во время первой фазы менструального цикла (между пятым и 11-м днями) − в этот момент результаты проверки будут максимально достоверны. Не забудьте взять с собой паспорт, а если хотите получить первоначальную консультацию, всегда можно обратиться к гинекологу в своей поликлинике.

Акции клиник и медцентров

Клиника « Ева » разыгрывает десять бесплатных сертификатов на УЗИ. Для участия в куонкрсе надо сделать фото с предметами, напоминающими женскую грудь (дыни, персики, пончики и другое), рассказать, почему вы поддерживаете «Розовый октябрь» и опубликовать это в инстаграме, поставив хештег #рукамитрогать и отметив официальную страницу инициативы в соцсети. Конкурс продлится до 22 октября.

Медцентр « Нордин » предлагает бесплатное УЗИ весь день, 26 октября, с 8:00 до 16:00. При записи надо сообщить, что вы «по акции «Руками трогать». Единый номер для записи: 159.

У медцентра « Астра » есть сертификаты со скидкой 50% на УЗИ. без скидки цена − 25,3 рубля.

В медцентре « Вита » можно сделать УЗИ молочной железы можно за 20,2 рубля. Вместе с любым УЗИ идёт скидка 50% на УЗИ щитовидной железы.

Список медучреждений, где можно сделать УЗИ

Витебск

Гродно

Гомель

Брест

Могилев