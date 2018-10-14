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Руками трогать. Посмотрите, где в Беларуси можно сделать УЗИ груди

15.10.2018 15:52 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 15 октября, − Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Он проходит в рамках «Розового октября» – месяца борьбы с заболеванием. В Беларуси акцию поддерживает инициатива «Руками трогать», которая подготовила список из 45 медучреждений в Минске и областных центрах, где можно сделать УЗИ молочной железы. А мы его публикуем. 

Регулярная проверка очень важна, потому что выявление онкологии на нулевой и первой степени гарантирует до 94% успешного лечения. На УЗИ молочной железы лучше приходить во время первой фазы менструального цикла (между пятым и 11-м днями) − в этот момент результаты проверки будут максимально достоверны. Не забудьте взять с собой паспорт, а если хотите получить первоначальную консультацию, всегда можно обратиться к гинекологу в своей поликлинике.

Акции клиник и медцентров

Клиника «Ева» разыгрывает десять бесплатных сертификатов на УЗИ. Для участия в куонкрсе надо сделать фото с предметами, напоминающими женскую грудь (дыни, персики, пончики и другое), рассказать, почему вы поддерживаете «Розовый октябрь» и опубликовать это в инстаграме, поставив хештег #рукамитрогать и отметив официальную страницу инициативы в соцсети. Конкурс продлится до 22 октября.

Медцентр «Нордин» предлагает бесплатное УЗИ весь день, 26 октября, с 8:00 до 16:00. При записи надо сообщить, что вы «по акции «Руками трогать». Единый номер для записи: 159.

У медцентра «Астра» есть сертификаты со скидкой 50% на УЗИ. без скидки цена − 25,3 рубля. 

В медцентре «Вита» можно сделать УЗИ молочной железы можно за 20,2 рубля. Вместе с любым УЗИ идёт скидка 50% на УЗИ щитовидной железы. 

Список медучреждений, где можно сделать УЗИ

  • Кравира − 29 рублей. Адреса в Минске: проспект Победителей, 45; Скрипникова, 11Б; Захарова, 50Д;
     
  • Мишель − 21 рублей, при записи через сайт действует скидка 10% на все услуги. Адрес: улица Скорины, 12;
     
  • МедАвеню − 27 рублей. Адрес: улица Грибоедова, 11;
     
  • Республиканкий научно-правктический центр Александрова − 23,28 рубля. Агрогородок Лесной, Минский район;
     
  • Седьмое Небо − 26,95 рубля. Адреса: улица Филимонова, 53; Халтурина, 39;
     
  • Экомедсервис − 25 рублей. Адрес: улица Толстого, 4;
     
  • Альфамед − 23 рубля. Адреса: Независимсти, 85; Сурганова, 17;
     
  • Терра Медика − 23,07 рубля. Адреса: Волгоградского, 3-1Н; переулок Кузьмы Чорного, 3-3Н; улица Руссиянова, 36;
     
  • Новый Лекарь − 32 руб. Адрес: Энгельса 34 А-2;
     
  • ЭКО − 22 рубля. Адрес: Сурганова, 54;
     
  • Полстар − 27,63 рубля. Адрес: Кропоткина, 93а;
     
  • Марта − 21,5 рубля. Адрес: Алибегова, 12;
     
  • Bullfinch − 21,5 рубля. Адрес: Матусевича, 69;
     
  • Тоталмед − 33,33 рубля. Адрес: Интернациональная, 16-2а.

Витебск

Гродно

Гомель

  • Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья» − 5,82 рубля. Адрес: Кирова, 57;
     
  • Медцентр «Женская клиника» − 14 рублей. Адрес: Царикова, 44;
     
  • Медея − 14,1 рубля. Адрес: Советская, 57;
     
  • Элмед − 13,5 рубля. Адрес: Барыкина, 169-2;
     
  • Гармония мед − 13 рублей. Адрес: Хатаевича, 53;
     
  • Амадей Клиник − 14,8 рубля. Адрес: проспект Победы, 8-55.

Брест

Могилев

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня, 15 октября, − Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Он проходит в рамках «Розового октября» – месяца борьбы с заболеванием. В Беларуси акцию...
 
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