"Как пришел Хэнлон, так наш хоккей покатился вниз. А русскоязычные тренеры переживали бы за нашу страну"

- Говоря о смене поколений, уходят мастеровитые игроки, а на смену никого нет. Но опять же, есть Максим Сушко, Егор Шарангович, Иван Кульбаков... Все-таки что-то получается?

- Хорошо, что хоть что-то получается. Много нам проблем, конечно, принесли иностранные тренеры. Огромнейшая проблема. Как пришел Хэнлон, так наш хоккей покатился вниз. Он пришел, в команде уже были воспитанники: Андрей Костицын — первое звено в "Монреале", Грабовский — второе звено в "Монреале", Сергей Костицын — второе звено в "Нэшвилле", Руслан Салей — первое звено. Все игроки НХЛ были в первом звене. И вот они поотменяли молодых, нам то не надо, это не надо... У нас другая система была в стране, было все налажено. Все полностью сломали. И вот, с 2005 года, как они пришли, вы назвали трех хоккеистов. Вот за столько лет у нас появилось только трое игроков. А тренеры эти пришли и ушли. Если бы у нас были тренеры русские, русскоязычные, то они однозначно переживали бы за нашу страну,pressball.by.