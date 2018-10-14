Гомельские следователи раскрыли убийство таксиста, совершенное в 1984 году Фото: sk.gov.by

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сообщает Еврорадио В ночь с 26 на 27 февраля 1984 года на улице Ильича в Гомеле двое мужчин обратились к водителю такси с просьбой их подвезти. В пути пассажиры напали на водителя. В салоне авто злоумышленники сдавили ему шею, нанесли множественные удары тупыми предметами и шилом по различным частям тела. Когда автомобиль остановился, водителя вытащили на улицу и продолжили избивать, а затем раздели и оставили умирать на озере, покрытом льдом,Еврорадио





Преступники похитили из автомобиля выручку, а также портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, водительское удостоверение и иные вещи таксиста. Впрочем, они действовали неаккуратно: следственно-оперативная группа, выбывавшая на место происшествия, зафиксировала и изъяла следы ладоней одного из нападавших.





Спустя 34 года из управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области поступила информация о совпадении этих следов с отпечатками ладоней мужчины, арестованного за грабеж — жителя Речицкого района! Расследование убийства таксиста было возобновлено. Началась работа по сбору доказательств и установлению личности соучастника того нападения. Были повторно допрошены все свидетели, проведены следственные эксперименты и очная ставка, назначены дополнительные экспертизы.





Следствие пришло к выводу о причастности жителя Речицкого района к убийству таксиста. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.89 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений), п.п. "а", "е" ст.100 (убийство, из корысти, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь (в редакции 1960 г.).





Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. А поиски соучастника преступления продолжаются.