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Фотофакт: пьяным везет - опрокинулся в кювет и жив!

15.10.2018 15:43 — Разное | Партизан  
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Необычный случай произошел в Гродненском районе, пишет ГАИ Гродно.



Пьяный житель Гродно на «Мерседесе» двигался в сторону Гожи. Не справился с управлением, машину занесло на обочину и она опрокинулась в поле.


Водитель сказал, что пил водку. Содержание алкоголя в его крови более чем пять раз превышало предельно допустимое. До этого мужчину шесть раз задерживали нетрезвым за рулем.


 
Теги: Гродно
 
 
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Необычный случай произошел в Гродненском районе, пишет ГАИ Гродно.
 
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