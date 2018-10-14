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Фотофакт: пьяным везет - опрокинулся в кювет и жив!
Пьяный житель Гродно на «Мерседесе» двигался в сторону Гожи. Не справился с управлением, машину занесло на обочину и она опрокинулась в поле.
Водитель сказал, что пил водку. Содержание алкоголя в его крови более чем пять раз превышало предельно допустимое. До этого мужчину шесть раз задерживали нетрезвым за рулем.
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Необычный случай произошел в Гродненском районе, пишет ГАИ Гродно.
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