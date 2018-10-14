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В Гродно 13-летняя девочка выпала из окна

15.10.2018 15:32 — Разное | Партизан  
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И осталась жива, врачи боролись за ее жизнь - она умерла ночью в больнице.

ЧП произошло вчера вечером, 14 октября, на улице Соломенковской в Гродно.

- Около многоэтажки с признаками падения с высоты было обнаружено тело 13-летней девочки, - сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Это случилось примерно в 20.00. Туда сразу же примчались врачи, девочка была жива. Ее увезли в бессознательном состоянии в детскую областную клиническую больницу. Ночью она умерла от травм.


Сейчас специалисты пытаются понять, что произошло. Уже назначены все нужные экспертизы, сообщает belta.by.


 
Теги: Гродно
 
 
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И осталась жива, врачи боролись за ее жизнь - она умерла ночью в больнице.
 
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