В Гродно 13-летняя девочка выпала из окна

ЧП произошло вчера вечером, 14 октября, на улице Соломенковской в Гродно





- Около многоэтажки с признаками падения с высоты было обнаружено тело 13-летней девочки, - сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.





Это случилось примерно в 20.00. Туда сразу же примчались врачи, девочка была жива. Ее увезли в бессознательном состоянии в детскую областную клиническую больницу. Ночью она умерла от травм.









belta.by. Сейчас специалисты пытаются понять, что произошло. Уже назначены все нужные экспертизы, сообщает



