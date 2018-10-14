|
В Гродно 13-летняя девочка выпала из окна
И осталась жива, врачи боролись за ее жизнь - она умерла ночью в больнице.
ЧП произошло вчера вечером, 14 октября, на улице Соломенковской в Гродно.
- Около многоэтажки с признаками падения с высоты было обнаружено тело 13-летней девочки, - сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Это случилось примерно в 20.00. Туда сразу же примчались врачи, девочка была жива. Ее увезли в бессознательном состоянии в детскую областную клиническую больницу. Ночью она умерла от травм.
Сейчас специалисты пытаются понять, что произошло. Уже назначены все нужные экспертизы, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И осталась жива, врачи боролись за ее жизнь - она умерла ночью в больнице.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)