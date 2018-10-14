Сколько картошки приходится на каждого белоруса и какие продукты у нас почти полностью импортные

Продовольственная безопасность белорусов находится на достаточно высоком уровне и она улучшается, отмечают в Белстате. Ко Всемирному дню продовольствия ведомство подготовил обзор по ситуации с продовольствием в Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по производству картофеля на душу населения, отмечают в Белстате. В прошлом году это было 675 кило. В лидерах мы и по производству других продуктов. На каждого белоруса приходится 127 килограмм мяса, 771 — молока и 375 яиц. Если говорить о среднедушевом производстве зерна и овощей, то здесь мы на пятом месте — у нас на каждого приходится 842 килограмма зерна и 206 кило овощей.

В прошлом году на каждого жителя Беларуси было произведено вдвое больше мяса, чем на жителя России или Казахстана. Молока у нас было больше в 3 — 3,6 раза больше, чем в Армении, Украине и России и в 2,5 раза больше, чем в Казахстане.





"Торговая сеть полностью обеспечивает белорусов всеми необходимыми продовольственными товарами", - отмечают в Белстате. На начало 2018 года у нас работало около 17 тысяч продуктовых магазинов. Это значит, что на каждые 10 тысяч жителей у нас приходится 18 продовольственных магазинов.





За восемь месяцев этого года торговля продала продуктов на сумму 13,6 миллиарда рублей. От общего количества проданных товаров в стране 53% приходится именно на продовольственные.

Белстат отмечает, что большинство продуктов, которые продаются в наших магазинах, отечественного производства. Их 79,5% от общего количества проданных продовольственных товаров.





А по некоторым товарам спрос покупателей практически полностью удовлетворяется продукцией отечественных производителей. К примеру, яйца у нас продаются только отечественного производства, мясо на 99,8% тоже наше, сливочное масло на 99,7%. Зато фрукты, рыба и растительное масло больше чем на 80% у нас импортные.





За январь — август 2018 года мы экспортировали продовольственных товаров на 2837,5 миллиона долларов. Это 12,9% от общего объема экспорта товаров. Сейчас мы поставляем продукты в 77 стран.



