Гражданин Беларуси арестован в Брянске по обвинению в обмане магазинов цифровой техники

Уголовное дело по фактам мошенничества при покупке дорогостоящих мобильных телефонов возбуждено в Брянске против гражданина Беларуси, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Уточняется, что ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст.159 УК РФ "Мошенничество", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. До суда обвиняемый будет находиться под арестом.

По версии следствия, 40-летний ранее судимый мужчина под предлогом покупки дорогостоящих телефонов в офисах продаж цифровой техники во время окончательного расчета "заламывал" часть купюр.

"Покупая самые дорогие девайсы, он расплачивался пачкой пятитысячных купюр, в которой одной купюры не хватало. Пересчитав деньги, продавец указывал на ошибку, и отдавал деньги покупателю, чтобы он пересчитал их сам. Мошенник демонстративно добавлял еще одну купюру и возвращал деньги продавцу, но при этом "заламывал" и прятал в рукаве примерно треть пачки",- говорится в сообщении.

Отмечается, что он был задержан после очередного преступления. В одном из торговых центров Брянска при оплате телефона он "заломил" 8 банкнот, тем самым причинив магазину ущерб на 40 тыс. росс. рублей.

Всего же, как сообщает пресс-служба, следователи городского УМВД доказали причастность задержанного к семи эпизодам. Общая сумма, на которую ему удалось обмануть продавцов, составила около 200 тыс. росс. рублей.