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В Минске благодаря бдительному гражданину задержали пьяного водителя без прав

15.10.2018 15:50 — Разное | Интерфакс  
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14 октября вечером по телефону в милицию обратился мужчина, который сообщил, что впереди него движется автомобиль Renault, водитель которого едет небезопасно, так как транспортное средство "виляет" из стороны в сторону, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину на пересечении улицы Мельникайте с пропектом Победителей.

"Сначала водитель заблокировал двери машины, однако после убедительных слов инспекторов открыл их. От мужчины исходил запах спиртного - освидетельствование показало наличие алкогольного опьянения. Также установлено, что водитель в настоящее время лишен права управления транспортными средствами всех категорий", - сообщили в ГАИ.

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 18.16 и ч.1 ст.18.19 КоАП Республики Беларусь

 

 
 
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14 октября вечером по телефону в милицию обратился мужчина, который сообщил, что впереди него движется автомобиль Renault, водитель которого едет небезопасно, так как...
 
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