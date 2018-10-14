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Фильм о лечении депрессии радикальным способом, собравший более 20 кинонаград, покажут в Минске

15.10.2018 15:39 — Разное | Интерфакс  
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В преддверии "Лістапада" в рамках проекта "Лістапад. Коллекции" выйдет фильм, собравший более двадцати различных наград по всему миру. Дебютная лента режиссера Луиша Диого – "остросюжетная история о том, как лечить депрессию радикальным способом". Португальскую картину "Безупречная жизнь" можно оценить с 18 по 31 октября.

Несколько слов о сюжете: казалось бы, жизнь улыбается главному герою Жилу Морейре. У него большой дом, отличный автомобиль и непыльная работа. Однако жена изводит Жила своими придирками, дочери его ни в грош не ставят и только клянчат деньги на новые покупки, а сам он изнывает от скуки на рабочем месте. Однажды этому безрадостному существованию приходит конец. Жил берется помочь незнакомцу. Он садится в его машину, чтобы показать дорогу к ближайшему ресторанчику, не догадываясь, что его подстерегает смертельная опасность…

"Это картина – и драма, и триллер одновременно. Она рассказывает о докторе, чья жизнь действительно безупречна, и он хочет, чтобы у всех была жизнь, подобная той, что у него", –  добавляет в своем обращении к зрителям режиссер.

Премьера полнометражного дебюта Луиша Диого состоялась на международном кинофестивале "Фантаспорту" в феврале этого года. Сам Диого выступил в проекте не только в качестве режиссера, но и сценариста, и за свою работу был номинирован на звание лучшего режиссера на кинофестивале в Фениксе, а также – лучшего режиссера и сценариста на Unrestricted View Film Festival.

Главную роль в фильме исполнил Эрик да Сильва – португальская звезда сериалов "Самозванка", "Запретные сады" и "Синдром Улисса". Для его компаньона Руя Оливейра "Безупречная жизнь" стала первой ролью за 25 лет.

"Безупречная жизнь" номинант в категории "Лучший фильм" фестивалей "Фантаспорту", "FESTin", кинофестиваля латиноамериканского кино в Чикаго, "Unrestricted View Film Festival", а Эрик да Сильва и Руй Оливейра названы лучшими актерами на фестивале "Фантаспорту" и кинофестивале в Дарбханге.

 
 
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В преддверии "Лістапада" в рамках проекта "Лістапад. Коллекции" выйдет фильм, собравший более двадцати различных наград по всему миру. Дебютная лента режиссера...
 
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