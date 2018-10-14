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Туристический налог ввели в японском Киото
Власти японского города Киото ввели налог для путешественников, останавливающихся в гостиницах, отелях и хостелах, сообщает портал NHK World.
"Власти Киото приняли решение взимать туристический налог с путешественников, которые останавливаются в объектах размещения города. Деньги пойдут на финансирование различных городских проектов и создание дополнительной инфраструктуры", - пишет портал.
Всем постояльцам отелей, гостиниц, отелей и хостелов Киото придется заплатить от $1,8 до $9 в сутки в зависимости от категории объекта размещения. От налога освобождены школьники, студенты, а также сопровождающие их лица.
Как сообщает портал, новый налог, по мнению властей Киото, принесёт бюджету города $45 млн в год. Туристический налог уже платят туристы в Токио и Осаке, если они решили остановиться в номере, стоимость которого стартует от $90 за сутки.
По данным Национальной туристической организации Японии, турпоток в страну из России в первом полугодии 2018 года достиг почти 50 тыс., что на рекордные 30% больше, чем в тот же период годом ранее. Наиболее популярные направления у путешественников - Токио, Киото и гора Фудзи.
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Власти японского города Киото ввели налог для путешественников, останавливающихся в гостиницах, отелях и хостелах, сообщает портал NHK World. "Власти Киото приняли...
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