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Комиссия при Минюсте Эстонии насчитала более 1 млрд евро ущерба от "советской оккупации"

15.10.2018 15:37 — Разное | Интерфакс  
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Созданная при Министерстве юстиции Эстонии комиссия по выявлению ущерба от оккупаций оценила размер ущерба от "советской оккупации" примерно в 92 млрд рублей.

Таким образом, по нынешнему валютному курсу ущерб оценивается в 1,2 млрд евро, сообщил в понедельник порталу телерадиовещания ERR председатель комиссии, историк Тоомас Хийо (Tooma Hijo).

По его мнению, "международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении ущерба за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации".

Он подчеркнул, что "Эстония не может отказаться от изучения нанесенного ущерба и предъявления требований о компенсации, потому что это будет означать признание добровольного присоединения к СССР. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти".

По данным комиссии, жертвами сталинских репрессий стали 49 тыс. 500 человек, 24 тыс. 100 человек погибли во время Второй мировой войны и 139 тыс. 400 человек вынуждены были уехать из Эстонии. Эстония "потеряла" Печерский район и территории за Нарвой. В отчете сказано, что человеческие потери по своей природе можно считать геноцидом.

В нем также говорится, что в период с 1948 по 1985 год Эстония лишилась миллиона гектаров сельхозземель.

Как считают в комиссии, загрязнение поверхностных вод в период с 1950 по 1990 оценили в 20 млрд рублей. Загрязнение грунтовых вод оценили в 60 млрд рублей. За 20 лет использовали 5-9 млрд рублей на производство энергии из сланца, изъятой из Эстонии.

Неэффективное использование залежей фосфорита, по оценке комиссии, привело к ущербу в 290 млн рублей.

Как говорится в отчете, принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере трех миллиардов рублей. В Эстонию завезли много рабочей силы, и доля эстонцев в национальном составе республики уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989 году.

Авторы отчета считают, что именно из-за "оккупации" уровень жизни в Эстонии значительно ниже уровня жизни в Финляндии, а средняя продолжительность жизни на 3,5 года меньше.

В то же время, как сообщил в субботу министр юстиции Урмас Рейнсалу, "у нас есть юридическая экспертная оценка и обзор о человеческих утратах".

"Согласно рекомендациям комиссии на основании единой методики будет продолжена оценка прочего ущерба. Это станет предпосылкой для дальнейших шагов", - заявил министр.

Ранее другие члены правительства неоднократно высказывались против предъявления требований о компенсации от "советской оккупации". Так, в конце августа премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) сказал, что Эстония проводит последовательную внешнюю политику и, как и при прежних правительствах, эстонское государство (в том числе и сейчас) не занимается активно составлением и предоставлением требований об ущербе.

 

 
 
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Созданная при Министерстве юстиции Эстонии комиссия по выявлению ущерба от оккупаций оценила размер ущерба от "советской оккупации" примерно в 92 млрд рублей....
 
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