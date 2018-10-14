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Совет ЕС продлил мандат европейской миссии в Ираке

15.10.2018 15:33 — Разное | Интерфакс  
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Совет ЕС продлил в понедельник мандат своей миссии EUAM (EU Advisory Mission) в Ираке до 17 апреля 2020 года, сообщила пресс-служба совета.

Совет определил бюджет миссии в 64,8 млн евро на период с 18 октября 2018 года до 17 апреля 2020 года.

В коммюнике отмечается, что совет актуализировал мандат EUAM, чтобы в будущем были учтены выводы из опыта, полученного во время первого года миссии, и проведенный стратегический анализ.

Совет ЕС определил три основные задачи EUAM на будущее.

Во-первых, речь идет о консультациях и экспертизе стратегического характера для иракских властей с целью определить потребности реализации гражданских аспектов реформы сектора безопасности в рамках национальной программы Ирака по обеспечению безопасности.

Во-вторых, миссия будет оценивать на национальном, региональном и провинциальном уровнях возрастающую роль ЕС в содействии реформе сектора гражданской безопасности.

В-третьих, EUAM будет помогать представительству ЕС в Ираке координировать помощь, оказываемую стране Евросоюзом и его государствами-членами в области реформирования сектора безопасности, обеспечивая согласованность действий ЕС.

 
 
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Совет ЕС продлил в понедельник мандат своей миссии EUAM (EU Advisory Mission) в Ираке до 17 апреля 2020 года, сообщила пресс-служба совета. Совет определил бюджет миссии в 64,8 млн...
 
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