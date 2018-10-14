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Кобяков cтанет независимым директором Белгазпромбанка
15.10.2018 15:49 — Разное | Ежедневник
Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков войдет в состав совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" в статусе независимого директора.
Об этом сообщил агентству
"В ближайшее время должна завершиться техническая процедура утверждения Андрея Кобякова в качестве независимого директора в составе совета директоров Белгазпромбанка", - сказал источник.
Как сообщалось, Адрей Кобяков вместе с большей частью состава правительства был отправлен в отставку 18 августа этого года по решению президента Беларуси Александра Лукашенко.
В начале октября Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Нацбанка.
Ранее должность одного из независимых директоров в составе совета директоров "Белгазпромбанка" занимал нынешний премьер-министр Сергей Румас до своего назначения на пост руководителя правительства.
Белгазпромбанк создан в 1990 году, его акционерами являются ПАО "Газпром" (49,66%), Газпромбанк (49,66%), ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (0,49%) и министерство энергетики Беларуси (0,18%).
Совет директоров банка возглавляет заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов.
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Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков войдет в состав совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" в статусе независимого директора.
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