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Дипломы минского чемпионата по программированию привезли школьники Мозыря

15.10.2018 — Разное | Mlife  
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XI открытый командный чемпионат по программированию среди учащихся учреждений среднего образования, проходил в два тура – заочный отборочный и основной. Основной тур проводился в лабораториях главного корпуса БГУ и лицея БГУ. Для ряда регионов Республики это соревнование имело статус отборочного для Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, которая состоится в декабре этого года в Санкт-Петербурге.

Первый, отборочный, этап состоялся в форме интернет-соревнования. В течение трёх часов участники должны были решить 8 алгоритмических задач. В нём приняли участие 93 команды школьников по три человека. География участников отбора (по количеству участников): Минск, Витебск, Лицей БГУ, Мозырь, Брест, Светлогорск, Гродно, Орша, Ивье, Могилёв, Лунинец, Малорита, Новогрудок, Лида, Полоцк, Молодечно, Березино, Борисов, Вилейка, Гожа, Любча, Несвиж. Лучшие команды отборочного этапа были приглашены на основной этап в Минск, где они должны были решить оригинальные авторские задачи.

На финале каждой из 36 команд предоставлялся один компьютер. Для решения в течение 5 часов командам были предоставлены 10 задач разного уровня сложности. Оценка разработанных программ происходила по формату студенческих соревнований ACM ICPC: задача считалась решенной, если она проходила все тесты из набора, имевшегося у жюри. Команда могла выполнить несколько попыток послать решение одной и той же задачи. Победители определялись по количеству решенных задач (вне зависимости от уровня сложности этих задач), а в случае равенства этого показателя - по суммарному времени, затраченному на их решение.

На финале чемпионата командам были вручены 6 дипломов I степени, 4 диплома II степени, 6 дипломов III степени.

Команда «Мозырь, КЮП #1» (Игорь Макеенко, Андрей Мищенко, Вячеслав Акуленко) награждена дипломом победителя I степени, заняв 4 абсолютное место из 36 возможных.

Команда «Мозырь, КЮП #2» (Григорий Бараболя, Егор Кучар, Никита Черноокий) награждена дипломом III степени (11 абсолютное место).

Дипломанты награждены подарками оргкомитета олимпиады.

Фотографии с соревнования: https://yadi.sk/d/9-TRwh38ZKRtug

Результаты финала: https://acm.bsu.by/contests/66/standings/wide/

Участники отборочного тура: https://acm.bsu.by/oi-minsk/ci...

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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С 8 по 13 октября в Минске проходил XI командный чемпионат по программированию среди школьников. Воспитанники кружка спортивного программирования Клуба юных...
 
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