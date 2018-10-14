Продолжит ли падать доллар и что будет с белорусским рублем на этой неделе. Прогноз эксперта

Всю прошлую неделю и начало нынешней доллар падал . Индекс доллара DX упал с максимума 95,8 пункта до 94,64 пункта. Однако аналитики говорят, что есть предпосылки для остановки снижения курса американца и даже некоторого его роста. Что на этой неделе будет с валютами.



Александра Квиткевич, TUT.BY

— Начавшийся сезон корпоративной отчетности, а также вероятный позитивный настрой протоколов Федеральной резервной системы (ФРС) способны придать силу американцу, — считает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade. — Поэтому есть вероятность остановки на текущей неделе снижения доллара и некоторого его роста.

Аналитик говорит, что это способно отразиться и на курсе USD/BYN.

— На прошедшей неделе из-за вышеуказанных причин пара скорректировалась вниз к 2.1270 белорусского рубля, немногим глубже, чем 2.1300, что предполагалось возможным. Сейчас вероятно и некоторое продолжение снижения, но вряд ли ниже, чем 2.100−2.1070 белорусского рубля, — продолжает Марк Гойхман. — Здесь проходит сильный технический уровень поддержки. А поскольку тенденция общая остается восходящей, вероятен отход вверх от указанных уровней. Общей целью движения по-прежнему остается 2.1700- 2.18000. Но маловероятно ее достижение в ближайшее время. И в случае реализации сценария отбития вверх на текущей неделе вероятно тестирование рубежа 2.1300 — 2.1400.

Своеобразную поддержку белорусу против доллара оказывает и усиление российского рубля к американцу, считает аналитик.

— Оно происходило на прошедшей неделе, несмотря на снижение нефтяных цен с 86 к 80 долларам по Brent. Это тоже связано с общим ослаблением доллара в мире. На текущей неделе, кроме того, вступает в силу налоговый период в России, что способно оказать поддержку рублю. В этом ещё одна причина, по которой не стоит ждать значимого укрепления доллара к белорусскому рублю в ближайшие дни.

Однако эксперт отмечает, что эти обстоятельства способны поднять вверх пару RUB/BYN.

— Реализовался прошлый прогноз о том, что она, дойдя в снижении до 0.03190−0.03200 белорусского рубля, оттолкнется вверх от данного рубежа. Так и произошло, и теперь целью движения пары вновь выступает 0.03250, — говорит Марк Гойхман. — Выполнилось и предположение о проторговке EUR/BYN в узком диапазоне 2.4300 — 2.5000 белорусского рубля. Цена действительно не выходит из него, поскольку испытывает равнодействующие факторы последних дней — усиление евро против доллара и ослабление последнего к белорусу. Поэтому вероятно сохранение данного диапазона до конца недели.