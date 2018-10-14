ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Животновод РУП «Учхоз БГСХА» Татьяна Филипова — красивая женщина и счастливая мама четырех детишек

15.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A
Просмотрено: 13

Хотелось бы поспорить с теми, кто словосочетание современных реалий «материнский капитал» воспринимает только как что-то материальное. А ведь, пожалуй, главное достояние настоящей женщины — это ее дети.

Животновод РУП «Учхоз БГСХА» Татьяна Филипова — красивая женщина и счастливая мама четырех детишек

К своим 30 с небольшим хвостиком животновод РУП «Учхоз БГСХА» Татьяна Александровна Филипова, жизнерадостная и красивая женщина, мама четырех детишек-школьников. Старший, Владислав, под добрых два метра рос­том, выше мамы и папы, учащийся 10 класса Паршинской школы. И, наверно, в силу своего старшинства такой важный и серьезный. Младший, Артемка, улыбчивый симпатичный мальчишка, в шестом классе. А золотая серединка — это девчонки-красавицы Ксения и Вероника, тоже мамина радость и надежда…
Многодетной мамой Татьяна Александровна стала, можно сказать, по сложившейся семейной традиции. У бабушки Татьяны было четверо деток, у мамы — трое. Муж Дмитрий, кстати, тоже вырос в многодетной. Семье Филиповых всего 16 лет. Познакомились Татьяна и Дмитрий на дискотеке в Кузовино. Создали семью, растят четырех хороших деток.
На видном месте в комнате их дома по улице Учхозовской в Паршино, где Татьяна Александровна рассказывает о своем «капитале», Диплом фестиваля детского творчества «Золотая пчелка», привезенный из Климович вместе с ноутбуком мастерицей-рукодельницей Ксенией. Рядом подтверждение о том, что она в 2014 году была лауреатом ежегодной премии Горецкого райисполкома по поддержке талантливой творчес­кой молодежи.

Здесь же горка всевозможных грамот и дипломов детей и всей семьи Филиповых. Ребята в основном имеют достижения в спорте. Владислав чем только не увлекается! Как капитан школьной команды по настольному теннису вывел ее в этом году на победное первое место в районных соревнованиях. Увлеченно занимается тяжелой атлетикой. Правда, на тренировки приходится ездить в Горки. Летом вместе с братом отправляются на велосипедах. Польза двойная: и занятия посещают, и тренируют мышцы. Владу, кстати, предлагали учиться в школе олимпийского резерва. Съездил на сборы, но не по душе оказалось предложение заняться академической греблей.

Артемке другое предложение было: стать суворовцем. Пока по возрасту он не подходит, но подумать есть над чем.

Девятиклассница Ксения увлекается соломоплетением. Вероника, ученица 7 класса, больше склонна к учебе. И это, конечно же, одобряется родителями.

Вот и получается, что наш разговор в основном о детях. А что же сама Татьяна Александровна? Конечно, свой материнский труд легким не считает. У нее ведь все заботы в четвертой степени. Пришлось как-то слушать по телевизору рассуждения психолога. Он утверждал, что не столь важно, чтобы дети получили высшее образование, носили дорогие одежки… Главное, чтобы они были счастливы: занимались тем, к чему их душа лежит. В свое время Влад и Артем учились играть на баяне, а девчонки — на фортепиано. Но с музыкой отношения не сложились. Татьяна Александровна с мужем не стали настаивать: не нравится — жертв не надо.

А вот к труду готовы приучать настоятельно. Девчонки-помощницы уже давно определись с очередностью и моют посуду. Из маминого «арсенала» блюд освоили значительную часть. У Ксюши очень даже хорош пирог с яблоками, папа готов его есть каждый день. Старший Влад может работать даже на мотоблоке и легко вспахать огород. Свои обязанности по хозяйству и у младшенького. Заботиться есть о ком и о чем. Филиповы держат живность, к огороду возле дома имеют еще полгектара земли, где растят зерновые и овощи. Кстати, не один год семья участвовала в районном конкурсе на лучшее сельское подворье и в копилке наград имеет дипломы о победах в разных номинациях.

Мне удалось «посекретничать» со всеми младшими Филиповыми, с каждым по отдельности. Попросила рассказать о маме, какая она у них. Из уст всех четырех прозвучало определение «добрая». И плюс трудолюбивая, красивая, умная, хорошая…

Ничто не украшает так женщину, как материнство. Никто так не дорог ее сердцу, как родные кровинушки. И нет большего счастья для женщины, чем испытывать гордость за тех, кого родила и взрастила. Помнить бы об этом всегда дочерям и сыновьям…

Тамара ИВАНОВИЧ.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотелось бы поспорить с теми, кто словосочетание современных реалий «материнский капитал» воспринимает только как что-то материальное. А ведь, пожалуй, главное...
 
Новости дня
Новости разные
 
УВД: в Минске вор пытался ограбить квартиру в присутствии хозяина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика