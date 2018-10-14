Животновод РУП «Учхоз БГСХА» Татьяна Филипова — красивая женщина и счастливая мама четырех детишек

Хотелось бы поспорить с теми, кто словосочетание современных реалий «материнский капитал» воспринимает только как что-то материальное. А ведь, пожалуй, главное достояние настоящей женщины — это ее дети.





К своим 30 с небольшим хвостиком животновод РУП «Учхоз БГСХА» Татьяна Александровна Филипова, жизнерадостная и красивая женщина, мама четырех детишек-школьников. Старший, Владислав, под добрых два метра рос­том, выше мамы и папы, учащийся 10 класса Паршинской школы. И, наверно, в силу своего старшинства такой важный и серьезный. Младший, Артемка, улыбчивый симпатичный мальчишка, в шестом классе. А золотая серединка — это девчонки-красавицы Ксения и Вероника, тоже мамина радость и надежда…

Многодетной мамой Татьяна Александровна стала, можно сказать, по сложившейся семейной традиции. У бабушки Татьяны было четверо деток, у мамы — трое. Муж Дмитрий, кстати, тоже вырос в многодетной. Семье Филиповых всего 16 лет. Познакомились Татьяна и Дмитрий на дискотеке в Кузовино. Создали семью, растят четырех хороших деток.

На видном месте в комнате их дома по улице Учхозовской в Паршино, где Татьяна Александровна рассказывает о своем «капитале», Диплом фестиваля детского творчества «Золотая пчелка», привезенный из Климович вместе с ноутбуком мастерицей-рукодельницей Ксенией. Рядом подтверждение о том, что она в 2014 году была лауреатом ежегодной премии Горецкого райисполкома по поддержке талантливой творчес­кой молодежи.

Здесь же горка всевозможных грамот и дипломов детей и всей семьи Филиповых. Ребята в основном имеют достижения в спорте. Владислав чем только не увлекается! Как капитан школьной команды по настольному теннису вывел ее в этом году на победное первое место в районных соревнованиях. Увлеченно занимается тяжелой атлетикой. Правда, на тренировки приходится ездить в Горки. Летом вместе с братом отправляются на велосипедах. Польза двойная: и занятия посещают, и тренируют мышцы. Владу, кстати, предлагали учиться в школе олимпийского резерва. Съездил на сборы, но не по душе оказалось предложение заняться академической греблей.

Артемке другое предложение было: стать суворовцем. Пока по возрасту он не подходит, но подумать есть над чем.

Девятиклассница Ксения увлекается соломоплетением. Вероника, ученица 7 класса, больше склонна к учебе. И это, конечно же, одобряется родителями.

Вот и получается, что наш разговор в основном о детях. А что же сама Татьяна Александровна? Конечно, свой материнский труд легким не считает. У нее ведь все заботы в четвертой степени. Пришлось как-то слушать по телевизору рассуждения психолога. Он утверждал, что не столь важно, чтобы дети получили высшее образование, носили дорогие одежки… Главное, чтобы они были счастливы: занимались тем, к чему их душа лежит. В свое время Влад и Артем учились играть на баяне, а девчонки — на фортепиано. Но с музыкой отношения не сложились. Татьяна Александровна с мужем не стали настаивать: не нравится — жертв не надо.

А вот к труду готовы приучать настоятельно. Девчонки-помощницы уже давно определись с очередностью и моют посуду. Из маминого «арсенала» блюд освоили значительную часть. У Ксюши очень даже хорош пирог с яблоками, папа готов его есть каждый день. Старший Влад может работать даже на мотоблоке и легко вспахать огород. Свои обязанности по хозяйству и у младшенького. Заботиться есть о ком и о чем. Филиповы держат живность, к огороду возле дома имеют еще полгектара земли, где растят зерновые и овощи. Кстати, не один год семья участвовала в районном конкурсе на лучшее сельское подворье и в копилке наград имеет дипломы о победах в разных номинациях.

Мне удалось «посекретничать» со всеми младшими Филиповыми, с каждым по отдельности. Попросила рассказать о маме, какая она у них. Из уст всех четырех прозвучало определение «добрая». И плюс трудолюбивая, красивая, умная, хорошая…

Ничто не украшает так женщину, как материнство. Никто так не дорог ее сердцу, как родные кровинушки. И нет большего счастья для женщины, чем испытывать гордость за тех, кого родила и взрастила. Помнить бы об этом всегда дочерям и сыновьям…

Тамара ИВАНОВИЧ.