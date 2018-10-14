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Интенсив по интернет-безопасности от МТС: занятие посетили ученики 9 школ Могилёвской области

15.10.2018 — Разное | Радзiма  
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Интенсив по интернет-безопасности от МТС: занятие посетили ученики 9 школ Могилёвской области

В Дрибине для 150 учеников из 9 школ Могилёвского региона урок интернет-грамотности провел белорусский шоумен Георгий Колдун. Мастер-класс по основам виртуальной безопасности продолжил цикл мероприятий социального проекта «Дети в интернете».

Слушателями стали ученики 2-4 классов Дрибинской, Бельской, Коровчинской, Михеевской, Пудовнянской, Рясненской, Трилесинской, Черневской средних школ и Темнолесской базовой школы. Дети узнали о главных правилах интернет-серфинга и безопасного онлайн-общения. По традиции уроки проводятся в игровой форме, чтобы важная информация запоминалась легко и быстро.

Проект «Дети в Интернете» реализуется с 2012 года. Мастер-классы по виртуальной безопасности для младшеклассников уже прошли во всех регионах Беларуси. Продолжая тему кибербезопасности, в нынешнем году компания МТС совместно с Министерством образования и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) открыли в Национальной библиотеке интерактивную выставку «Вселенная интернета». Бесплатно посетить выставку могут все желающие.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
 
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В Дрибине для 150 учеников из 9 школ Могилёвского региона урок интернет-грамотности провел белорусский шоумен Георгий Колдун. Мастер-класс по основам виртуальной...
 
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