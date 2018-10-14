Они сражались… по-дружески. В Несвиже прошел турнир по лазертагу

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Активисты БРСМ сразились в боевой схватке – игре в лазертаг. Настоящие баталии с ненастоящим оружием состоялись в урочище Поповая горка. В игре приняли участие 2 команды студенческих сельскохозяйственных отрядов Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа — «Агро Плюс» и «Агропозитив». Вот уже который год учащиеся учебного учреждения усердно трудятся в ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная станция». Помимо того, что наши активисты отличные работники, они, как выяснилось, еще и меткие стрелки. Соревнования по лазертагу проходили в несколько этапов. Молодые люди распределили между собой в командах роли снайперов и штурмовиков, укомплектовались соответствующим оружием и показали невероятные умения боевых действий. В результате победила дружба!



























