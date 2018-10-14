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В Беларуси топливо снова подорожало. Сколько продержатся цены на него в России?
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В то же время даже если документ будет принят, это не означает, что
Напомним, в мае цены на топливо в России существенно выросли: цена литра бензина АИ-95 превысила 45 российских рублей. Это было связано с тем, что впервые с 2014 года цена за баррель нефти превысила $75.
Во время «Прямой линии» президента России Владимира Путина было много жалоб от автомобилистов. В итоге, чтобы остановить рост розничных цен на автомобильное топливо, правительство решило снизить акцизы на бензин и ДТ.
Однако так не может длиться вечно. Аналитики считают, что предпосылок для дальнейшего роста цен на топливо в России более чем достаточно.
Это повышение акциза, рост ставки НДС, постепенный переход на зимнее дизельное топливо, которое стоит дороже.
В Независимом топливном союзе России обратили внимание на то, что ДТ уже начало дорожать. «Зимнее дизельное топливо продается на оптовой бирже по 46,7 рублей/литр, АИ-92 — 41,7 рублей/литр, а АИ-92 — 45,5 рублей/литр, — рассказал представитель союза. — Розничные цены и оптовые находятся примерно на одном и том же уровне. При этом ряд торговых сетей уже повысил цены на дизельное топливо до 50 рублей/литр (например, ПТК и Shell). Если цены не повышать, независимые игроки будут нести убыток и уходить с рынка. Соответственно, начнется сжатие предложение, что в свою очередь еще сильнее подтолкнет цены вверх. Налоговым маневром эту проблему не решить. Поэтому мы ожидаем еще одного скачка цен к концу года. Скорее всего, он будет меньше, чем майский, но плюс 2-3 рубля — вполне реалистичный сценарий».
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В российском правительстве разработали меры, направленные на сдерживание роста розничных цен на бензин.
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