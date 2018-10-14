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УВД: в Минске вор пытался ограбить квартиру в присутствии хозяина

15.10.2018 16:50 — Разное | Аргументы и факты  
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УВД: в Минске вор пытался ограбить квартиру в присутствии хозяина
Фото из открытых источников

Как стало известно, минчанин кормил ребенка в своей квартире на кухне. Внезапно он услышал подозрительные звуки из прихожей комнаты и решил проверить, что там происходит.

УВД: в Минске вор пытался ограбить квартиру в присутствии хозяина В Минске после кражи кошелька в метро задержан серийный карманник

Войдя в комнату, он увидел, что неизвестный что-то искал в его сумке. Заметив мужчину, горе-вор принялся бежать. Однако хозяин квартиры не растерялся и бросился за ним в погоню.

Как сообщила официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга МИХАЛЕНЯ, крики мужчины о помощи услышали правоохранители, которые в это время неподалеку проводили мероприятия по задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Вскоре сотрудники милиции догнали злоумышленника и задержали его.

В отношении задержанного 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Ему грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Ольга Михаленя обратила внимание, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и кражи.

 
Теги: Минск
 
 
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