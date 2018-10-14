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"АвтоВАЗ" озвучил стоимость хэтчбека Lada XRay Cross

15.10.2018 17:01 — Разное | Tut.by  
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Российский автопроизводитель огласил цены и комплектации «пятидверки» Lada XRay Cross, выпуск которой на прошлой неделе стартовал в Тольятти.


В России новинка будет представлена в трех вариантах исполнения и с двумя пакетами опций. Все версии XRay Cross, как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», оснащаются 1,8-литровым двигателем (122 лошадиные силы) в паре с 5-ступенчатой «механикой».

Стартовая цена хэтчбека у соседей — 729 900 рублей (11 100 долларов в пересчете по нынешнему курсу) за автомобиль в комплектации Classic. В оснащение входят 2 подушки безопасности, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, система стабилизации и помощник при старте на подъеме, светодиодные ходовые огни, регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка, легкая тонировка стекол, электростеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовка и 17-дюймовые легкосплавные диски. За доплату (37 000 российских рублей) доступен пакет Optima, включающий кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, многофункциональный руль и аудиосистему с 4 динамиками, USB-разъемом и поддержкой Bluetooth.


Далее по ранжиру следует версия Comfort за 809 900 рублей (около 12 300 долларов), оснащение которой дополнено регулировкой сиденья водителя по высоте, трехуровневым подогревом передних сидений, электростеклоподъемниками спереди и сзади, электроприводом и обогревом наружных зеркал, центральным подлокотником с боксом и 12-вольтовой розеткой для задних пассажиров и шайбой-селектором системы Ride Select с возможностью выбора одного из пяти режимов движения.

Топовая комплектация Luxe, оцененная в 859 900 рублей (чуть больше 13 000 долларов) щеголяет климат-контролем, подогревом руля, лобового стекла и задних сидений, круиз-контролем, датчиками дождя и света и комбинированной обивкой сидений (ткань/экокожа). Платная опция — пакет Prestige, включающий светодиодную подсветку интерьера, камеру заднего вида и мультимедиа-систему с 7-дюймовым экраном.


В дилерских шоу-румах XRay Cross должна появиться до конца этого года.

 
 
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В дилерских шоу-румах XRay Cross должна появиться до конца этого года.
 
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