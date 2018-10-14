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Батареи в Могилевской области переводят в режим протапливания

15.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Батареи в Могилевской области переводят в режим протапливанияВ связи с установившейся теплой погодой, жилой фонд и объекты социальной сферы Могилевской области переводят в режим протапливания. Соответствующее решение подписано в Могилевском  облисполкоме.
Как сообщает ТРК Могилев со ссылкой на «Могилевэнерго», данное решение позволит организовать работу системы теплоснабжения более рационально.
— Основное требование для объектов соцсферы — температура в помещении должна соответствовать санитарным нормам и быть не ниже +18 градусов, — напомнили в Могилевэнерго.
Данное решение будет действовать на период потепления. Как только уличная температура воздуха начнет снижаться, тепло снова начнут подавать в полном объеме.
 
Теги: Могилев
 
 
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В связи с установившейся теплой погодой, жилой фонд и объекты социальной сферы Могилевской области переводят в режим протапливания. Соответствующее решение...
 
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