Батареи в Могилевской области переводят в режим протапливания

В связи с установившейся теплой погодой, жилой фонд и объекты социальной сферы Могилевской области переводят в режим протапливания. Соответствующее решение подписано в Могилевском облисполкоме.
Как сообщает
ТРК Могилев со ссылкой на «Могилевэнерго», данное решение позволит организовать работу системы теплоснабжения более рационально.
— Основное требование для объектов соцсферы — температура в помещении должна соответствовать санитарным нормам и быть не ниже +18 градусов, — напомнили в Могилевэнерго.
Данное решение будет действовать на период потепления. Как только уличная температура воздуха начнет снижаться, тепло снова начнут подавать в полном объеме.