Батареи в Могилевской области переводят в режим протапливания

В связи с установившейся теплой погодой, жилой фонд и объекты социальной сферы Могилевской области переводят в режим протапливания. Соответствующее решение подписано в Могилевском облисполкоме.

ТРК Могилев со ссылкой на «Могилевэнерго», данное решение позволит организовать работу системы теплоснабжения более рационально. Как сообщаетсо ссылкой на «Могилевэнерго», данное решение позволит организовать работу системы теплоснабжения более рационально.

— Основное требование для объектов соцсферы — температура в помещении должна соответствовать санитарным нормам и быть не ниже +18 градусов, — напомнили в Могилевэнерго.

Данное решение будет действовать на период потепления. Как только уличная температура воздуха начнет снижаться, тепло снова начнут подавать в полном объеме.