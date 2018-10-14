Не было преград

Александру Алексеевичу Кузьмичу из аг. Малеч исполнилось девяносто. Его, любимого папу и дедушку, ветерана труда и бывшего партизана, приехали поздравить родные, представители власти и общественных организаций.

Александр Алексеевич еще тот боец – вполне себе управляется по двору и огороду, живо интересуется новостями, прекрасный собеседник. А вообще – улыбчивый, приятный, светящийся добротой человек. Как и вся его семья – жена Мария Антоновна, дочери Галина и Зинаида, внуки и правнуки. Галина давно живет в Калинин-граде, но непременно два-три раза в год навещает родителей и иначе как «папулечка» и «мамулечка» их не называет. Зинаида – в Березе, поэтому довольно частый гость в родительском доме и незаменимый помощник – если что, не чурается и мужской работы.

Александр Кузьмич попал в партизанский отряд имени Кирова бригады имени Пономаренко Брестского соединения подростком и был самым молодым среди народных мстителей, его так и называли: сын полка. Мальчишку часто спасали быстрые ноги – казалось, что догнать его невозможно: он не останавливался перед преградами – будь то река, густые заросли или забор. Не знал усталости, какими бы трудными ни были условия, и не раз удирал от полицаев. Ходил в разведку, участвовал в различных операциях, в том числе в подрыве 4 эшелонов и 11 машин. При бомбежке получил травмы, которые пошатнули здоровье. Всего в отряде пробыл более года – с 2 мая 1943-го по 28 июля 1944-го.

Александр Алексеевич награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

В рамках акции «Солдат в строю и в 90» юбиляра приветствовали председатель районного совета ветеранов М.Н. Михайлов, руководитель районной организации Белорусского фонда мира О.В. Ярмошевич, управляющий делами Малечского сельисполкома Е.П. Сенкевич, председатель первичной ветеранской организации Малечского сельского Совета В.Ф. Жукович. Участники акции также передали поздравительный адрес от председателя Березовского райисполкома Л.А. Мартынюка и вручили Почетную грамоту Брестского областного отделения БФМ, цветы и деньги.

Нина КРУКОВИЧ. Фото автора.